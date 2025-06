Home

Caprilli sotto le stelle: sei corse in programma e omaggio al Palio Marinaro

19 Giugno 2025

Caprilli sotto le stelle: sei corse in programma e omaggio al Palio Marinaro

Prosegue la stagione estiva all’ippodromo Federico Caprilli, che giovedì 19 giugno ospiterà la sua seconda giornata di corse, con sei appuntamenti in pista a partire dalle ore 20:05. I cancelli apriranno alle 19:00, con servizio bar attivo e un clima di festa che anticipa l’atmosfera del grande evento remiero cittadino.

Durante la serata, infatti, si parlerà delle principali gare remiere livornesi, che hanno preso il via sabato scorso con la Coppa Barontini e culmineranno il 28 giugno con il Palio Marinaro, vero cuore dell’estate labronica. Per suggellare l’unione tra sport ippico e tradizione cittadina, è stato annunciato ufficialmente che la premiazione dei vincitori del Palio Marinaro si svolgerà domenica 29 giugno proprio all’ippodromo Caprilli, a conferma del legame sempre più stretto tra la struttura e la città.

Tra le gare in programma, spicca il Premio Palio Marinaro:

handicap sui 1.500 metri riservato ai cavalli di 3 anni e valido come Tris – Quarté – Quinté. Ritorna con grande attesa Vento di Sicilia, reduce da una convincente vittoria e pronto a sfidare avversari di maggiore caratura. Tra i principali rivali, occhio a Sopran Beethoven, reduce da una buona prestazione a Firenze, e a Newtownabbey, altro nome caldo. Dandy Galaxy e Lockwood possono riservare sorprese.

Il Premio Coppa Barontini, su 1.000 metri, vedrà invece protagonista il favorito Wangari, con Kalima Falest e Grenoble come principali contendenti. Nel Premio I Risiatori, sui 2.250 metri, le attenzioni saranno su Nocciola, ma anche Maria Sole e Hedonism si candidano a ruoli da protagonisti. Attenzione a Wolverine, rientrato da poco dopo lunga assenza ma già competitivo.

La quarta corsa vedrà impegnati gli Anglo Arabi in un handicap molto aperto: Figaro Fio, Eretica e Diorr De Mores partono in prima linea, ma Fox Royale, Alba Solare e Monaganboydaclodia non sono da sottovalutare. In quinta corsa torna Holy Day, vincitore a sorpresa a Roma, mentre Spiritosa e Amatrice Romana completano il trio dei favoriti.

Infine, chiusura con la condizionata riservata agli Anglo Arabi di 3 anni, dove il pronostico pende verso Cecilia da Clodia, ma Wakanda, Little John e le outsider Fenice da Clodia e Mariolino potrebbero movimentare l’arrivo.

Sarà una serata di sport, tradizione e spettacolo: l’ippodromo Caprilli conferma il suo ruolo centrale nel cuore dell’estate livornese.

