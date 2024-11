Livorno 22 novembre 2024 Caprilli, tutto pronto per la seconda giornata della stagione invernale

Tutto è pronto per la seconda giornata della stagione autunnale con in programma cinque corse con inizio

alle 13.58

La prova di centro è il Premio Monumento dei Quattro Mori, una ben dotato handicap per i cavalli di 3

anni sui 1.950 metri. Corsa molto incerta con 11 concorrenti dichiarati partenti, alcuni dei quali affrontano

questa distanza per la prima volta. La regolarità di rendimento chiama in causa Comunque Bella, affidata a

Sara Del Fabbro, fantina in grande spolvero sulla pista labronica dove si trova a meraviglia. Houston Street

sembra essere il rivale più insidioso mentre è più difficile individuare il terzo nome che potrebbe essere

quello di Mezzombra, vincitrice dell’unica corsa in carriera proprio al Caprilli.

La corsa di spalla è il Premio Bagni Pancaldi Acquaviva, un handicap per i 3 anni e oltre sui 1.000 metri. La

corsa potrebbe esser caratterizzata da frazioni molto veloci nella prima parte di gara con La Fraccia Nera

(numero di gabbia all’esterno di tutti), You Genius (uno specialista della pista) e Django. Il finale potrebbe

essere però favorevole al pur gravato Your Wish oppure al rientrante Dandy dei Grif che ama correre

all’attesa per sfruttare le andature sostenute.

Il resto del programma è composto dal Premio Il Cisternone (vendere per i 2 anni sui 1.950 metri), dal

Premio Piazza Micheli (handicap per i GR e le Amazzoni sui 1.950 metri) e dal Premio Teatro San Marco

(maiden/vendere per 3 anni Anglo Arabo sui 1.500 metri).