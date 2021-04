Home

Cronaca

Caproni in strada alla Scopaia, interviene Anpana che recupera gli animali

Cronaca

11 Aprile 2021

Caproni in strada alla Scopaia, interviene Anpana che recupera gli animali

Livorno 11 aprile 2021

L’Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente

A.N.P.A.N.A ODV di Livorno è intervenuta su chiamata di una cittadina per recuperare due caproni alla Scopaia

Ieri pomeriggio, due caproni erano sfuggiti al proprietario e si aggiravano per le strade del quartiere

Gli animali vagavano uno accanto all’altro in mezzo alla strada, fra le auto in transito, alla Scopaia fra via di Popogna e via Gastone Razzaguta.

I volontari di Ampana guidati dal presidente Franco Fantappiè assieme alla polizia municipale e con l’aiuto di alcuni cittadini sono riusciti non senza difficoltà a catturare i due caproni presso i campi sportivi della Scopaia

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin

Correlati