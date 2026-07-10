Home

Provincia

Castagneto

Carabiniere al telefono salva la vita di un 40enne

Castagneto

10 Luglio 2026

Carabiniere al telefono salva la vita di un 40enne

Cecina (Livorno) 10 luglio 2026

Nel pomeriggio di martedì 7 luglio, nella frazione Donoratico di Castagneto Carducci (LI), un 40enne proveniente da altra provincia, ha contatto la Centrale Operativa della Compagnia di Cecina (tramite il 112 NUE) manifestando l’intento di compiere un gesto estremo presso la locale stazione ferroviaria, a causa di gravi difficoltà personali. Il carabiniere di turno della Centrale, con professionalità e particolari doti di mediazione, ha intrapreso e mantenuto un’efficace conversazione telefonica, stabilendo una relazione empatica. Conquistata a poco a poco la fiducia dell’uomo, il militare è riuscito ad affievolirne progressivamente l’ideazione suicida ed a convincerlo a recarsi presso la Stazione Carabinieri di Donoratico, dove è affidato all’assistenza del personale del 118. Grazie all’intervento del militare sono state scongiurate tragiche conseguenze.