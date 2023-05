Home

Carabiniere sferra un calcio ad un fermato, il video sta facendo il giro del web

25 Maggio 2023

L’Arma dei Carabinieri: “condotta non in linea con i valori dell’Arma”

Livorno 25 maggio 2023

Un video girato a Livorno sta facendo il giro del web creando polemiche. Nelle immagini, diffuse dalla pagina Welcome to Favelas, si vede un carabiniere che sferra un calcio in faccia a un giovane arrestato per furto. Nel video si sente il ragazzo che urla: “Così no, così no. Mi state facendo male”.

Nel video si vede la parte finale di un intervento di una pattuglia dei carabinieri intervenuta per una rapina impropria al supermercato Esselunga sul viale Petrarca a Livorno

L’arrestato secondo la ricostruzione, dopo essersi impossessato di materiale elettronico, avrebbe eluso il pagamento alle casse ed è fuggito dal supermercato colpendo un vigilante che lo aveva scoperto

La pattuglia dei carabinieri intervenuta sul posto, ha riconosciuto il rapinatore dalla descrizione fornita e gli ha intimato l’alt.

All’alt ricevuto dalle forze dell’ordine il sospettato si è dato alla fuga

Raggiunto da uno dei due militari, avrebbe continuato ad opporsi con veemenza al tentativo di arresto colpendo anche il carabiniere che nel frattempo aveva richiesto l’intervento del compagno di pattuglia.

E’ quest’ultimo che una volta raggiunti i due, già a terra, sferra il calcio che colpisce al volto il rapinatore.

Il militare protagonista del gesto è stato trasferito ad un altro incarico non operativo.

L’Arma dei Carabinieri, interpellata in merito a quanto ripreso nelle immagini video risponde che “la condotta non è assolutamente in linea con i valori dell’Arma. Il comportamento del militare verrà giudicato immediatamente con il massimo rigore sotto ogni aspetto, a partire dal trasferimento istantaneo ad un incarico non operativo”.

