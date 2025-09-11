Home

Cronaca

Carabinieri Amici, firmato un protocollo per la tutele delle persone autistiche

Cronaca

11 Settembre 2025

Carabinieri Amici, firmato un protocollo per la tutele delle persone autistiche

Livorno 11 settembre 2025 Carabinieri Amici, firmato un protocollo per la tutele delle persone autistiche

Questa mattina presso la caserma di viale Fabbricotti, alla presenza del Prefetto di Livorno, dott. Giancarlo Dionisi, è stato firmato un protocollo d’intesa tra il Comando Provinciale Carabinieri di Livorno, rappresentato dal Comandante Col. Piercarmine Sica, e l’Associazione “Autismo Livorno” aps, nella persona della presidente Sandra Biasci, sulle modalità di interazione con persone con disturbo dello spettro autistico. Il progetto, denominato “Carabinieri amici”, si inserisce nel solco della sinergia tra istituzioni ed associazioni per la tutela dei minori, degli adolescenti e degli adulti con disturbo dello spettro autistico, anche allo scopo di “renderli visibili”.

Questo progetto nasce con il primo obiettivo di mettere in relazione l’Arma dei Carabinieri con le famiglie di persone autistiche al fine di facilitare i rapporti soprattutto nel momento del bisogno, è finalizzato altresì a:

Favorire l’autonomia delle persone autistiche nel contesto urbano e cittadino;

Formare i Carabinieri ad interagire correttamente con i minori, adolescenti ed adulti con Disturbo dello spettro Autistico, sia nelle attività relazionali di routine che in situazioni di emergenza;

Favorire l’inclusione nel contesto urbano delle persone autistiche;

Utilizzare materiale divulgativo in CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa), redatto in collaborazione e già diffuso ai militari impegnati nei servizi sulle strade, per aumentare l’inclusione nei contesti cittadini ed i rapporti con le forze dell’ordine.

Tali obiettivi vengono perseguiti attraverso

Incontri di formazione/informazione tra Arma dei Carabinieri ed operatori specializzati per un approccio teorico;

Incontri tra Carabinieri e le persone con autismo nei vari contesti di vita (terapeutici, associazione, caserma….);

Redazione ed utilizzo di schede operative, scritte con CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa), delle varie situazioni che potrebbero verificarsi prestando soccorso ad una persona autistica in difficoltà (come ad esempio per assistenza ed accompagnamento a casa, assistenza e soccorso in caso di incendio o incidente stradale, assistenza e soccorso in caso di traumi ecc.)

Oltre a consentire alle persone con autismo di familiarizzare, tramite confronto diretto, con i Carabinieri e l’uniforme, verrà creata all’interno del piazzale della caserma un contesto stradale simulato, sicuro e protetto, con attraversamento pedonale, per un corretto approccio all’educazione stradale delle persone con autismo;

La firma di oggi, lungi dall’essere una mera circostanza “di facciata”, è la formalizzazione di una collaborazione già avviata da tempo e costituisce un esplicito impegno a proseguire.

Carabinieri Amici, firmato un protocollo per la tutele delle persone autistiche