Carabinieri Cecina: Christian Bottacci comandante della compagnia promosso a Maggiore

3 Gennaio 2022

Cecina (Livorno) 3 gennaio 2022

Non poteva iniziare meglio il 2022 per il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Cecina, Christian Bottacci che dal 31 dicembre 2021 è stato promosso al grado di Maggiore.

Nato nel 1981, si è arruolato nel 2003 e dopo aver frequentato la Scuola Ufficiali è stato destinato all’Aliquota Servizi e Sicurezza della Compagnia Carabinieri Aeroporti di Ciampino (Roma).

Durante la sua permanenza si è occupato della gestione dei Carabinieri nel dispositivo interforze di sicurezza aeroportuale, operativo h24, partecipando attivamente anche a tutti gli eventi straordinari avvenuti, tra cui il “G8” del 2009.

Nel 2011 è stato trasferito alla Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa, sempre in Roma, ricoprendo l’incarico di Capo Sezione dello Stato Giuridico dei Sottufficiali di tutte le Forze Armate.

Dal 2018 è comandante della Compagnia Carabinieri di Cecina. Nell’attuale incarico il Maggiore Bottacci ha coordinato e diretto importanti indagini, tra cui l’operazione denominata “Colline Bianche” del 2020 e “Nicole Kush” del 2021, che hanno portato all’emissione di numerose ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di soggetti dediti allo spaccio di stupefacenti.

Nel 2020 ha ottenuto la laurea triennale in Servizi Giuridici per l’Impresa ed il mese prossimo completerà i suoi studi universitari conseguendo la laurea magistrale in Giurisprudenza

