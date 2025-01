Home

Carabinieri chiudono minimarket a Piombino

2 Gennaio 2025

Piombino (Livorno) 2 gennaio 2025

Nell’ambito della campagna dei controlli agli esercizi pubblici ubicati nel territorio della provincia per garantire la sicurezza sul lavoro e prevenire e contrastare le irregolarità, i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Livorno, reparto speciale dell’Arma che opera in stretta sinergia con il Comando Provinciale di Livorno, hanno svolto alcune ispezioni in varie attività del territorio.

In uno dei controlli effettuato a Piombino, unitamente ai colleghi della locale Stazione, gli ispettori dell’Arma hanno rilevato delle irregolarità presso un’attività di minimarket della zona. Alla titolare, una 30enne di origini asiatiche, è stata contestata la mancata redazione del D.V.R. (Documento di Valutazione dei Rischi) prescritto dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro, un documento aziendale che contiene l’analisi e la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute ed è importate al fine di prevenire e mitigare quanto più possibile eventuali infortuni. Per tale violazione i militari hanno denunciato la titolare all’AG di Livorno ed elevato sanzioni amministrative per un ammontare di 2.500 euro, operando nel contempo la sospensione dell’attività imprenditoriale almeno fino a quando le criticità non saranno superate.