4 Marzo 2026

Piombino (Livorno) 4 marzo 2026 Carabinieri denunciano quarantenne per presunti episodi di violenza sessuale

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Piombino hanno denunciato un uomo di circa quarant’anni, cittadino straniero, ritenuto gravemente indiziato di due distinti episodi riconducibili a ipotesi di violenza sessuale.

L’attività investigativa è scaturita dalla segnalazione di un presunto episodio avvenuto nei giorni scorsi. Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo si sarebbe avvicinato alla vittima nel pomeriggio, ponendo in essere condotte rientranti nelle fattispecie previste per la violenza sessuale e tentando anche di baciarla. L’azione si sarebbe interrotta a seguito della reazione della donna.

Gli accertamenti condotti in tempi rapidi hanno consentito di raccogliere gravi indizi a carico del sospettato e di isolare elementi ritenuti significativi sotto il profilo investigativo. Nel corso delle verifiche, i Carabinieri sono riusciti a ricostruire un ulteriore episodio analogo, avvenuto alcuni giorni prima rispetto a quello segnalato più recentemente.

Le indagini si sono concentrate sulla ricostruzione dettagliata della dinamica dei fatti e sul collegamento tra i due episodi. Secondo quanto emerso, in una delle circostanze l’uomo avrebbe agito verosimilmente in stato di alterazione dovuta all’abuso di alcol, circostanza che avrebbe contribuito ad allentare i freni inibitori.

Al termine degli accertamenti, il quarantenne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria di Livorno, davanti alla quale dovrà rispondere delle condotte contestate e riconducibili all’ipotesi di violenza sessuale.

Il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari e, come previsto dalla legge, per l’indagato vale il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.