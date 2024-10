Home

Carabinieri di Portoferraio, Unarma: “Professionalità e Impegno nell’Aiuto al Prossimo. Un’opera silenziosa di grande valore”

12 Ottobre 2024

La professionalità e l’impegno quotidiano dei carabinieri trovano la loro massima espressione in situazioni delicate, come quella recentemente accaduta a Portoferraio, dove i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno dissuaso una persona da compiere un gesto estremo. Un’azione tanto discreta quanto preziosa, che sottolinea il valore dell’ascolto e dell’attenzione nei confronti delle persone in difficoltà.

L’Associazione Sindacale Carabinieri UNARMA ha espresso il suo sincero ringraziamento ai militari coinvolti, evidenziando il grande lavoro di squadra tra la Centrale Operativa e il Nucleo Radiomobile di Portoferraio. La capacità di agire prontamente e di stabilire un contatto umano con chi vive momenti di fragilità dimostra ancora una volta il profondo senso di responsabilità che caratterizza il corpo dei carabinieri.

Secondo quanto dichiarato dalla Segreteria Provinciale di UNARMA Livorno, la gestione di situazioni così delicate richiede non solo una preparazione tecnica impeccabile, ma anche una forte empatia. La capacità di ascoltare, di comprendere e di intervenire con tempestività rappresenta una delle componenti fondamentali del loro lavoro, spesso svolto in silenzio, ma di grande impatto per la comunità.

I carabinieri di Portoferraio, con il loro operato, hanno evitato un potenziale dramma, dimostrando ancora una volta come il loro ruolo vada ben oltre l’applicazione della legge. La dedizione verso il prossimo, anche in contesti difficili, è ciò che rende il lavoro delle forze dell’ordine così importante e degno del massimo rispetto. UNARMA ha voluto quindi ribadire il proprio plauso a questi professionisti, che con discrezione e competenza hanno saputo fare la differenza.

