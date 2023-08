Home

Provincia

Isole

Elba

Carabinieri Elba: sinistri stradali in stato di ebrezza, auto da 6 anni senza assicurazione e schiamazzi

Elba

16 Agosto 2023

Carabinieri Elba: sinistri stradali in stato di ebrezza, auto da 6 anni senza assicurazione e schiamazzi

Portoferraio (isola d’Elba, Livorno) 16 agosto 2023 – Carabinieri Elba: sinistri stradali in stato di ebrezza, auto da 6 anni senza assicurazione e schiamazzi

I Carabinieri della Compagnia di Portoferraio nell’ambito del servizio straordinario disposto dal Comando Provinciale di Livorno; hanno effettuato numerosi interventi su richieste pervenute al NUE 112, per le motivazioni più disparate. (schiamazzi notturni, liti, incidenti stradali, soccorso pubblico a utenti della strada e del mare).

In dettaglio, nel corso di un intervento per schiamazzi, sanzionato un 29 enne di Capoliveri per ubriachezza in luogo pubblico, con una multa da oltre € 100.

A seguito di sinistro stradale, avvenuto a Porto Azzurro alle primi luci dell’alba, che ha visto; l’uscita di strada di uno scooter finito in una scarpata, (per fortuna senza conseguenze gravi per il conducente), un 27enne del luogo si è rifiutato di essere sottoposto ad accertamento del suo tasso alcolemico,

Il giovane è quindi incorso nella sanzione più grave prevista per questo tipo di condotta:

patente di guida ritirata; sospensione del documento di guida fino a 2 anni; denuncia all’Autorità Giudiziaria, con pene che possono raggiungere anche un anno di arresto ed € 6.000 multa.

Un altro incidente è avvenuto in piena notte a Portoferraio, sulla SP 24; un’autovettura si è ribaltata, superando lo spartitraffico e finendo nella corsia opposta di marcia.

All’interno del mezzo cinque giovani, alcuni rimasti miracolosamente illesi.

Il conducente dell’auto, un 21 enne portoferraiese neopatentato, a seguito dei rilievi affidati ai Carabinieri elbani è risultato positivo all’etilometro, con tasso alcolemico pari a 1,89 g/l. (per i neopatentati il valore deve essere pari a zero).

Per lui è scattato il ritiro immediato della patente e la denuncia alla Procura della Repubblica di Livorno, per guida in stato di ebbrezza alcolica in conseguenza di sinistro stradale con feriti; è prevista la revoca della patente di guida.

Un automobilista 62enne di Portoferraio, invece, sottoposto a un normale controllo alla circolazione stradale; è stato trovato alla guida della sua auto non assicurata da oltre 6 anni

Per l’uomo è scattato il sequestro del veicolo e una multa da quasi € 1.000.

Altri due veicoli sono stati sequestrati dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile per circolazione in assenza della prescritta copertura assicurativa.

L’attività preventiva, che ha visto coinvolte diverse pattuglie delle Stazioni e del Nucleo Operativo e Radiomobile, ha consentito, solo nella sera di domenica, l’identificazione di 63 persone e 48 veicoli, controllare 25 obiettivi sensibili e 7 esercizi pubblici.

I controlli dell’Arma su tutta l’isola proseguiranno per garantire la sicurezza dei residenti e dei numerosi turisti.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin