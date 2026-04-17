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Carabinieri: Federica Annalisa Burzio comandante della compagnia di Livorno promossa a maggiore

Cronaca

17 Aprile 2026

Carabinieri: Federica Annalisa Burzio comandante della compagnia di Livorno promossa a maggiore

Livorno 17 aprile 2026 Carabinieri: Federica Annalisa Burzio comandante della compagnia di Livorno promossa a maggiore in

Promozione al grado di Maggiore per il Capitano Federica Annalisa Burzio. Dopo un’esperienza di 3 anni al Comando della Compagnia di Chiavari (GE), la giovane Ufficiale dell’Arma è da circa 7 mesi Comandante della Compagnia Carabinieri di Livorno.

Nel corso di una sobria ma significativa cerimonia a Firenze, il Comandante della Legione Carabinieri “Toscana”, Generale di Brigata Pierluigi Solazzo, le ha consegnato i distintivi del nuovo grado che segnano il passaggio alla categoria degli Ufficiali Superiori.

Nel corso di questo primo periodo labronico, il Maggiore Burzio è stata impegnata, tra le varie tematiche trattate, sul fronte del contrasto alla violenza di genere ed alle truffe commesse in danno delle cd. fasce vulnerabili con significativi risultati operativi quali, da ultimo, l’arresto di un sedicente carabiniere presso la stazione ferroviaria di Livorno.

In occasione della promozione, le sono giunti gli auguri del Comandante Provinciale, Col. Dario Mineo, degli Ufficiali in servizio nella provincia di Livorno e dei propri collaboratori.