Carabinieri fuori servizio sventano furto, arrestato nordafricano recidivo e irregolare sul territorio italiano. Denunciato il complice

Piombino

3 Settembre 2023

Piombino (Livorno) 3 settembre 2023

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Piombino hanno arrestato in flagranza di reato un 27enne di origini nordafricane

L’uomo è gravemente indiziato di furto aggravato e inoltre, denunciano a piede libero un coetaneo connazionale per concorso nello stesso reato.

Tutto è avvenuto quando due carabinieri dell’Aliquota Radiomobile, liberi dal servizio,; stavano transitando in piazza Gramsci a Piombino per recarsi in caserma ed intraprendere il turno di servizio pomeridiano di pronto intervento.

I militari hanno notato un uomo salire a bordo di un furgone in sosta davanti ad un negozio di abbigliamento dal quale il proprietario stava scaricando della merce. Approfittando del fatto che il mezzo era aperto per le operazioni di scarico, il malvivente vi si è introdotto e ne è uscito con cinque paia di pantaloni che ha consegnato ad un connazionale. Quest’ultimo, a sua volta, li ha occultati all’interno di uno zaino che aveva con sé.

I militari, notata la scena e riconosciuto l’uomo che era salito sul furgone, noto per specifici precedenti di polizia, sono intervenuti e li hanno fermati.

La refurtiva, del valore commerciale complessivo di 400 euro, è stata immediatamente recuperata e riconsegnata al negoziante.

Il 27enne autore materiale del furto, irregolare sul territorio e a cui è stata contestata la recidiva specifica infraquinquennale, è stato arrestato. Il Giudice del Tribunale di Livorno, dopo la convalida, ha disposto nei suoi confronti la misura cautela dell’obbligo di presentazione alla PG.

Per il connazionale, incensurato, è scattata la sola denuncia in stato di libertà per furto aggravato in concorso.

L’area di piazza Gramsci e zone limitrofe è oggetto di intensificazione dei servizi di controllo da parte dell’Arma di Piombino, sia in divisa che in abiti civili, che ha portato nell’ultimo periodo alla scoperta di diversi furti. La maggiore attenzione dei carabinieri si riscontra anche nei militari liberi dal servizio che intervengono efficacemente e prontamente a tutela della sicurezza pubblica.

