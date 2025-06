Home

Carabinieri, il bilancio dell'attività svolta a Livorno e provincia

6 Giugno 2025

Carabinieri, il bilancio dell’attività svolta a Livorno e provincia

Livorno 6 giugno 2025 Carabinieri, il bilancio dell’attività svolta a Livorno e provincia

Il punto sull’attività svolta, ricordando i risultati conseguiti dai Carabinieri in tutta la provincia di Livorno e sul significativo impegno in Italia e all’estero dei militari della 2^ Brigata Mobile.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Livorno hanno assicurato la loro vicinanza ai cittadini attraverso le quattro Centrali Operative (da dove giungono le richieste del 112 NUE, il Numero Unico di Emergenza europeo), le pattuglie dei Nuclei Operativi e Radiomobili delle Compagnie di Livorno, Cecina, Piombino e Portoferraio, nonché delle 27 Stazioni dislocate su tutto il territorio della provincia.

Complessivamente, negli ultimi 12 mesi le Centrali Operative dell’Arma hanno ricevuto circa 28.000 telefonate, spaziando dalle semplici richieste di informazioni agli interventi strutturati contraddistinti da urgenza e delicatezza, come le oltre 300 che hanno poi richiesto l’attivazione del c.d. codice rosso. Il territorio è stato presidiato con 20.000 servizi esterni, che hanno permesso di identificare 81.000 persone, sottoporre a controllo 40.000 veicoli, nonché svolgere oltre 800 servizi di ordine pubblico.

È stata significativa l’attività di ricezione delle denunce: 10.854 i reati denunciati presso i Comandi dell’Arma labronica, a fronte di 14.548 denunce presentate a tutte le forze dell’ordine della provincia. L’Arma ha pertanto perseguito il 74,61% dei delitti.

Questi dati consentono di comprendere le dimensioni della quotidiana ed incessante attività svolta dall’Arma di Livorno che, peraltro, al di fuori del capoluogo assicura quasi in via esclusiva i servizi di prevenzione e controllo del territorio.

Il riscontro, in termini numerici, di questo costante e imponente impegno si trova nei quasi 500 arresti eseguiti, nelle oltre 2.500 denunce presentate e trattate con le successive attività di indagine, riferiti allo scorso anno ed ai primi mesi del 2025.

Rimane costantemente alta l’attenzione del Comando Provinciale sul fenomeno della “violenza di genere”. Nell’ambito della rete antiviolenza dell’Arma dei Carabinieri sono attive 3 “stanze tutte per sé” appositamente dedicate all’ascolto delle vittime di violenze; si tratta di locali adeguatamente attrezzati e riservati alle cd. “fasce vulnerabili”, coloro che risentono delle difficoltà proprie di chi denuncia episodi che afferiscono alla sfera intima e privata e che spesso riguardano anche i minori; si trovano all’interno delle strutture dell’Arma di Livorno, Cecina e Portoferraio. Nello stesso ambito, alla fine dello scorso anno, anche la Compagnia di Piombino è stata dotata di una “Stanza tutta per sé” portatile: costituita da un kit di ascolto dotato di personal computer, microfono ed una webcam custoditi all’interno di una valigetta, che consente ai Carabinieri di poter raccogliere, in qualsiasi luogo la vicenda e/o le indagini lo richiedano, le dichiarazioni delle vittime di violenza nonché poter registrare con alta sensibilità acustica e senza interruzioni, ogni elemento utile, tutelando e salvaguardando il più possibile le persone coinvolte. La creazione di tali “stanze” è stata possibile grazie all’efficace collaborazione con Soroptimist International Italia nell’ambito del progetto denominato “Una stanza tutta per sé”.

L’attività di contrasto in materia di violenza di genere svolta dall’Arma di Livorno ha consentito di operare nel complesso 46 arresti, in flagranza di reato e su ordine di custodia cautelare emesso dall’AG, e 157 denunce in stato di libertà.

Per tracciare un quadro che possa rappresentare in modo adeguato l’impegno affrontato dall’Arma labronica nell’arco dell’ultimo anno, vengono menzionate le principali operazioni di polizia giudiziaria condotte in maniera capillare su tutto il territorio della provincia labronica dai diversi reparti, fra queste si ricordano:

Il 2 settembre 2024 i Carabinieri del Comando Provinciale di Livorno hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari – emessa dal G.I.P. del Tribunale di Livorno su richiesta della locale Procura della Repubblica – nei confronti di 15 soggetti, 6 italiani e 9 extracomunitari, tutti di età compresa tra i 26 e i 67 anni, ritenuti responsabili, a vario titolo ed in concorso tra loro, di traffico, importazione dal Perù e dalla Spagna e spaccio di sostanze stupefacenti quali hashish, cocaina, eroina, metadone nonché mescalina e kratom.

L’indagine, denominata “Mexal”, avviata a seguito di una segnalazione della DCSA – Direzione Centrale per i Servizi Antidroga relativa al sequestro operato in Francia nel 2023 di un pacco proveniente dal Perù contenente sostanza stupefacente del tipo “Mescalina” indirizzato ad una donna di Rosignano Marittimo (LI), ha consentito di individuare una fiorente attività di spaccio che interessava diverse province in Toscana e Liguria per un giro d’affari, in sette mesi, stimato in 150.000 €;

il 25 febbraio 2025 i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Portoferraio, supportati nella fase esecutiva anche dai colleghi della Stazione di Napoli-Poggioreale, su disposizione della Procura della Repubblica di Livorno, hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Livorno, nei confronti un 47enne campano, gravemente indiziato, in concorso con altre persone in corso di identificazione, di plurimi episodi, perfezionati o tentati, di truffa aggravata. L’uomo è stato rintracciato e arrestato nel napoletano con l’accusa di essere il responsabile di due truffe consumate e del tentativo di ulteriori quattro ai danni di anziane persone dell’Isola d’Elba che avevano destato particolare allarme e preoccupazione in tutta la cittadinanza;

il 19 maggio 2025, nell’ambito dell’operazione denominata “Drago”, i Carabinieri del Comando Provinciale di Livorno, coadiuvati dall’Arma territoriale competente e da R.O.S., G.I.S., 1° Reggimento Paracadutisti “Tuscania”, Squadroni Eliportati Cacciatori di Sardegna e di Sicilia, Nuclei Elicotteri di Pisa ed Elmas (CA), Squadre Operative di Supporto dei Battaglioni Toscana e Sardegna, Nucleo Cinofili di Firenze, per un totale di oltre 300 Carabinieri, hanno eseguito, nelle province di Nuoro, Pisa e Bologna, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere – emessa dal G.I.P. del Tribunale di Livorno su richiesta della locale Procura della Repubblica – nei confronti di 11 soggetti, tutti di origini sarda, ritenuti responsabili, a vario titolo ed in concorso tra loro, di rapina pluriaggravata, detenzione e porto in luogo pubblico di diverse armi da guerra, munizioni da guerra, esplosivo ed armi comuni da sparo nonché di furto pluriaggravato e ricettazione. Il citato provvedimento è stato emesso a seguito di una complessa e tempestiva indagine condotta dal Nucleo Investigativo di Livorno per il cruento assalto a due furgoni portavalori avvenuto il 28 marzo 2025 in pieno giorno sulla SS1 Aurelia nel comune di San Vincenzo, all’esito del quale un “commando” armato composto da soggetti travisati e dall’accento sardo si è impossessato di circa 3.000.000 di euro, dandosi alla fuga. Le certosine indagini hanno consentito di accertare le relazioni tra gli indagati e le attività svolte (alcuni esecutori materiali ed altri con funzioni di supporto), dimostratisi esperti nell’utilizzo di armi (anche da guerra) ed esplosivi, con attività preparatorie di mesi, la precostituzione di alibi ed il reperimento di veicoli, oggetto di furto/rapina, utilizzati per bloccare il transito dei furgoni portavalori.

Particolare impegno è stato profuso nell’azione di contrasto ai reati contro il patrimonio: 277 le persone arrestate e 336 quelle denunciate per furto.

L’Arma ha inoltre proceduto su 100 rapine commesse in provincia, per cui sono stati denunciati 71 autori e 29 arrestati.

In materia di lotta alla droga, l’attività di contrasto ha consentito di arrestare 53 persone e denunciarne in stato di libertà 108.

I sequestri eseguiti hanno riguardato quantitativi significativi, per un totale di oltre 150 kg delle varie sostanze: cocaina, hashish, eroina, marijuana e anche droghe sintetiche quali MDMA (Metilenediossimetamfetamina, detta comunemente ecstasy) e ketamina.

Il fenomeno delle truffe, per quanto insidioso e presente in provincia, ha visto crescere il numero delle persone denunciate, grazie alla sempre maggiore attività di sensibilizzazione promossa dall’Arma dei Carabinieri a livello nazionale e locale, e alla conseguente maggiore consapevolezza del rischio di raggiro da parte della popolazione. 334 i presunti autori individuati e denunciati alla Procura della Repubblica per questo tipo di reato.

Al successo operativo in questo ambito ha certamente contribuito l’attività di sensibilizzazione dell’Arma a favore delle principali vittime di questo reato, individuabili tra le persone anziane. Quest’ultime, infatti, sono risultate spesso vittime di truffe da parte di soggetti che carpiscono la loro fiducia spacciandosi per appartenenti ad enti o società di pubblico servizio, se non anche alle stesse forze dell’ordine, o vantando la conoscenza diretta di parenti o conoscenti dei soggetti raggirati.

Ampia è stata l’opera di informazione dell’Arma, soprattutto mediante i Comandanti di Compagnia e di Stazione che presso i luoghi di aggregazione di persone anziane (come ad esempio circoli per anziani e parrocchie) hanno incontrato la cittadinanza fornendo utili informazioni e consigli nonché diffuso un pratico vademecum divulgativo, realizzato dal Comando Provinciale.

35 gli incontri tenuti con la popolazione, ognuno dei quali ha visto una grande ed interessata partecipazione, 650 le persone coinvolte grazie alla collaborazione di diocesi e parrocchie, amministrazioni comunali ed associazionismo.

In tema di vicinanza alla popolazione, e in particolare alle giovani generazioni, grazie alla fattiva collaborazione dell’Ufficio Scolastico Provinciale e dei dirigenti degli istituti scolastici, circa 60 gli incontri tenuti presso le scuole della provincia con 2.000 studenti coinvolti; ma anche le porte delle caserme si sono aperte per accogliere giovani studenti in visita ai Comandi del territorio labronico. Tra i temi trattati la cultura della legalità, il contrasto al bullismo ed al cyberbullismo, le insidie che celano dietro il web per un utilizzo consapevole della tecnologia nonché i rischi di pubblicare in modo sconsiderato proprie immagini che difficilmente potranno poi essere eliminate. Infine sono stati trattati in profondità, soprattutto in ottica di prevenzione, specialmente con gli studenti più grandi delle scuole superiori, tematiche in materia di conseguenze dell’assunzione di sostanze stupefacenti ed alcoliche, soffermandosi e facendo riflettere gli studenti sui danni irreparabili che le nuove droghe sintetiche provocano al sistema nervoso.

Nell’ambito delle attività condotte sul territorio della provincia nell’ultimo anno, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Livorno ha continuato poi ad avvalersi della sinergica e fattiva collaborazione dei comparti di specialità dell’Arma, detentori delle expertises necessarie a condurre adeguata azione di contrasto agli illeciti penali disciplinati da norme cd. di settore.

Significativo l’impegno in Italia e all’estero dei militari della 2^ Brigata Mobile, con al comando il Generale di Brigata Gianluca Feroce, da anni impiegati nelle principali missioni di pace nelle aree di crisi, nonché in Italia in occasione di eventi straordinari o calamità naturali. Istituita il 15 settembre del 2001, la 2^ Brigata Mobile aggiunge il requisito dell’intervento e dello spostamento rapido alla capacità di svolgere funzioni militari e di polizia.