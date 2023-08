Home

Carabinieri in azione a Cecina: minori con hashish e 13 sanzioni tra cui revisioni, assicurazioni e patenti scadute

16 Agosto 2023

Cecina (Livorno) 16 agosto 2023

I Carabinieri della Compagnia di Cecina, ambito propria competenza territoriale hanno intensificato l’attività di presidio e controllo del territorio.

In particolare, le operazioni condotte hanno visto l’impiego di una quindicina di militari dell’Arma in forza alle Stazioni e al Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia.

Gli sforzi sono stati orientati nelle attività di prevenzione e contrasto dei reati in genere con particolare attenzione ai predatori e al controllo della circolazione stradale.

Sono stati istituiti posti di controllo sulle principali arterie della giurisdizione anche al fine di monitorare e identificare eventuali soggetti di interesse operativo gravitanti sul territorio.

Complessivamente, nel corso del servizio di prevenzione, sono state identificate 71 persone, controllati 43 mezzi ed elevate 13 contravvenzioni al Codice della Strada:

omessa revisione periodica; mancanza copertura assicurativa; guida con patente scaduta di validità; omesso uso delle cinture di sicurezza; sorpasso in prossimità di curva commesso da un neopatentato; trasporto di persone oltre il numero consentito indicato nella carta di circolazione.

I Carabinieri di Cecina hanno altresì ritirato la patente estera a un 43enne originario del Senegal, residente da più di un anno in Italia.

Sono state sottoposte a controllo anche 27 persone gravate da misure di prevenzione al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni imposte.

Nel corso dei controlli sono, inoltre, stati segnalati al competente Ufficio territoriale, quali assuntori per uso non terapeutico; 3 minorenni residenti rispettivamente a Cecina; Castagneto Carducci e Castellina Marittima (PI). Erano in possesso di grammi 5 di hashish. Nel medesimo contesto è stato sanzionato anche un uomo di 44 anni di Rosignano per ubriachezza molesta.

