Livorno 1 dicembre 2024 Carabinieri in azione contro lo spaccio di droga, due spacciatori sorpresi in Piazza Garibaldi

Controlli dei Carabinieri a Livorno: lotta allo spaccio

I Carabinieri della Compagnia di Livorno hanno intensificato i loro servizi esterni per prevenire e reprimere i reati, in linea con le direttive del Comando Provinciale e del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Questi controlli mirano a garantire la sicurezza dei cittadini e a contrastare la diffusione della droga; con particolare attenzione alle aree centrali della città, comprese le piazze della Repubblica, Garibaldi, Mazzini e XX Settembre.

Durante un’operazione condotta nel pomeriggio e nella serata, i Carabinieri hanno effettuato controlli mirati in piazza Garibaldi, dove hanno sorpreso e denunciato:

Un uomo e una donna, entrambi sulla trentina, per spaccio di stupefacenti.L’uomo era in possesso di 20 grammi di hashish e una dose di cocaina di circa 1 grammo.

La donna aveva con sé 9 grammi di hashish pronti per essere smerciati.

Questi interventi evidenziano l’impegno costante delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza pubblica e nel contrastare il traffico di droga, contribuendo a un ambiente più sicuro per tutti.