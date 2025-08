Home

Cronaca

Carabinieri Livorno, in pensione il luogotenente Luigi Menchella

Cronaca

2 Agosto 2025

Carabinieri Livorno, in pensione il luogotenente Luigi Menchella

Livorno 3 agosto 2025 Carabinieri Livorno, in pensione il luogotenente Luigi Menchella

Il Luogotenente Carica Speciale Pier Luigi Menchella, dopo quarant’anni e nove mesi nell’Arma dei Carabinieri, lascia il servizio attivo.

Arruolato nel novembre 1984, dopo aver prestato servizio per due anni quale Carabiniere presso la Stazione di Viareggio (LU), vinto il concorso da Sottufficiale nel settembre 1986 è partito alla volta della Scuola Marescialli di Velletri.

Al termine del ciclo addestrativo, nel giugno 1988, è stato destinato in Sardegna dove ha prestato servizio per 5 mesi presso la Stazione Carabinieri di Mamojada (NU), per poi essere trasferito nell’oristanese ove è stato Sottufficiale in Sottordine per due anni alla Stazione di Cabras (OR) e per quattro anni alla Compagnia di Oristano, quale Capo Equipaggio al Nucleo Operativo e Radiomobile (con periodi di aggregazione alla Stazione).

Giunto a Livorno nel gennaio 1995 dopo tre anni quale Vice Comandante del Nucleo Tribunali Traduzioni e Scorte della Compagnia, nell’ottobre 1997 è stato destinato quale Vice Comandante al Nucleo Informativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale, dove ha prestato servizio per quasi 28 anni, assumendone il comando nel febbraio 2022.

Il Luogotenente Menchella, in possesso di laurea breve in Scienze dell’Amministrazione, curriculum di operatore giudiziario, nel corso della carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra i quali la Medaglia Mauriziana al merito di 10 lustri di carriera e la Croce d’Oro con stelletta per anzianità di servizio (anni 40).

Durante la sua lunga permanenza nella città di Livorno il Luogotenente Pierluigi Menchella è stato un validissimo punto di riferimento non solo per i suoi collaboratori, bensì per i Comandanti Provinciali e del Reparto Operativo che lo hanno avuto al loro fianco. La sua esperienza e professionalità nel trattare i delicati e riservati compiti del Nucleo Informativo è stata apprezzata anche negli uffici di settore delle altre Amministrazioni con cui si è costantemente interfacciato. I migliori auguri al Luogotenente Menchella da tutti i colleghi del Comando Provinciale di Livorno.

Carabinieri Livorno, in pensione il luogotenente Luigi Menchella