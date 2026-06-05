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Cronaca

Carabinieri, l’onorevole Tenerini (FI): Da 212 anni presidio di legalità, sicurezza e vicinanza ai cittadini”

Cronaca

5 Giugno 2026

Carabinieri, l’onorevole Tenerini (FI): Da 212 anni presidio di legalità, sicurezza e vicinanza ai cittadini”

Livorno 5 giugno 2026 Carabinieri, l’onorevole Tenerini (FI): Da 212 anni presidio di legalità, sicurezza e vicinanza ai cittadini”

“Nel 212° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri rivolgo il mio più sincero ringraziamento alle donne e agli uomini che ogni giorno servono l’Italia con disciplina, coraggio e straordinario senso del dovere”.

Lo dichiara l’On. Chiara Tenerini, deputata di Forza Italia.

“L’Arma dei Carabinieri rappresenta da oltre due secoli un presidio insostituibile di legalità, sicurezza e vicinanza ai cittadini. La sua presenza capillare, dalle grandi città ai piccoli comuni, è uno dei volti più concreti dello Stato: uno Stato che protegge, ascolta, interviene e resta accanto alle comunità anche nei momenti più difficili”, prosegue Tenerini.

“Il motto ‘Nei secoli fedele’ non è soltanto una formula storica, ma una promessa rinnovata ogni giorno da chi indossa quella divisa, spesso lontano dai riflettori, con professionalità, sacrificio e spirito di servizio. Ai Carabinieri in servizio, a quelli in congedo, alle loro famiglie e a quanti sono caduti nell’adempimento del dovere va la nostra gratitudine più profonda”.

“Celebrare l’Arma significa riaffermare il valore della legalità, della sicurezza e della fiducia tra cittadini e istituzioni. Forza Italia continuerà a sostenere con convinzione chi ogni giorno garantisce ordine, libertà e tutela del territorio”, conclude Tenerini.