Carabinieri, Messa del Precetto pasquale a Portoferraio

Elba

5 Aprile 2025

Portoferraio (Livorno), 05 aprile 2025 – Come da tradizione è stato celebrato il Precetto Pasquale per tutti i componenti della Compagnia Carabinieri di Portoferraio.

La celebrazione religiosa è stata officiata da Don Pietro Folino Gallo, Cappellano Militare della Legione Carabinieri Toscana e si è tenuta nel Duomo di Portoferraio, dedicato alla Natività della Beata Vergine Maria, situato nella centralissima piazza della Repubblica.

I Carabinieri della Compagnia di Portoferraio, unitamente ai colleghi in congedo dell’Associazione Nazionale Carabinieri ed ai loro familiari, alla presenza del sindaco di Portoferraio Tiziano Nocentini e dell’assessore Roberto Manzi, hanno partecipato alla celebrazione eucaristica e hanno colto l’occasione per uno scambio fraterno di auguri in vista della Santa Pasqua.

Il Cappellano Militare, ringraziando tutti i presenti per la partecipazione e formulando gli auguri per le prossime festività pasquali da estendere anche alle rispettive famiglie, ha sottolineato il concetto di vicinanza che caratterizza tutti i Carabinieri, sempre pronti a mettersi a disposizione del cittadino, a tutela della legalità e della giustizia, caratteristica dell’impronta cristiana che li contraddistingue.

Momento molto sentito della cerimonia, che ha rappresentato per tutti un bel momento di incontro e riflessione, è stata la lettura della “Preghiera del Carabiniere” rivolta alla Virgo Fidelis, Patrona dell’Arma, recitata anche in memoria dei colleghi caduti durante il servizio.