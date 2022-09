Home

Carabinieri, nuovo incarico per il tenente colonnello Armando Ago

12 Settembre 2022

Da cinque anni a capo del Reparto Operativo, andrà ad insegnare nella Scuola Marescialli di Firenze

Livorno 12 settembre 2022 – Per cinque anni – era arrivato pochi giorni dopo l’alluvione del 2017 – è stato un punto di riferimento non solo per la stampa locale, ma soprattutto una validissima guida per il reparto operativo Carabinieri della caserma di viale Fabbricotti.

Il tenente colonnello Armando Ago lascia tra pochi giorni Livorno, con destinazione professionale Firenze dove insegnerà tecniche di indagine agli allievi marescialli della Scuola di Firenze.

Ago, la cui cortesia e professionalità hanno lasciato il segno in tutti coloro con cui ha lavorato in questi anni, ha affiancato il colonnello Sole al Comando provinciale di Livorno in un quinquennio di sfide e soddisfazioni.

Cinque anni nei quali sono avvenute importanti operazioni contro l’Ndragheta e sequestri record di droga, ma anche un costante lavoro contro la crimininalità che si è svolto tra attività ordinarie, funzioni informative preventive e presenze ai tavoli di sicurezza urbana.

Il tenente colonnello, ormai al suo ventiduesimo anno consecutivo di incarichi di polizia giudiziaria, ha ringraziato anche la Procura e le altre forze con le quali ha collaborato in questi anni a Livorno.

“Della città – ha concluso Ago – avrò un bellissimo ricordo; il legame con Livorno non si perderà, mi sento perfettamente integrato. Vista la vicinanza con Firenze, vi tornerò spesso come privato cittadino”.

Al posto di Ago, ad afffiancare il nuovo comandante colonnello Piercarmine Sica, è in arrivo da Sondrio il tenente colonnello Rocco Taurasi.

