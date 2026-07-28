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Carabinieri ritrovano e-bike da 5mila euro, denunciate due persone

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28 Luglio 2026

Carabinieri ritrovano e-bike da 5mila euro, denunciate due persone

Marciana Marina (isola d’Elba, Livorno) 28 luglio 2026

Un furto avvenuto in piena notte, una bicicletta elettrica del valore di circa 5mila euro scomparsa da una rastrelliera del centro di Marciana Marina. Sono trascorse poche settimane ed i Carabinieri hanno individuato i presunti responsabili e recuperato il mezzo.

È il risultato di un’attività di indagine condotta dal Comando Stazione Carabinieri di Marciana Marina che ha denunciato a piede libero due uomini ritenuti coinvolti nel furto avvenuto la notte del 22 giugno scorso.

Determinante, per gli accertamenti, è stato mettere a sistema l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati, con accertamenti mirati e la profonda conoscenza del territorio. Sono stati ricostruiti i movimenti dei presunti autori per poter poi giungere al rintraccio e recupero della bicicletta, che è stata restituita al legittimo proprietario.

Si tratta di un risultato che rappresenta non solo il recupero di un bene di valore, bensì anche un segnale verso residenti e turisti, nel pieno svolgimento della stagione estiva, in cui l’impegno dei Carabinieri della Compagnia di Portoferraio, attraverso tutte le dipendenti Stazioni presenti nell’Isola è intensificato a tutela della sicurezza della comunità elbana.