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Carcere delle Sughere, promesse disattese: il sindaco attacca

Aree pubbliche

26 Marzo 2026

Carcere delle Sughere, promesse disattese: il sindaco attacca

Livorno, 26 marzo 2026 Carcere delle Sughere, promesse disattese: il sindaco attacca

La partecipazione del Sindaco all’annuale festa della Polizia Penitenziaria, il suo commento: “Nella Sala Canaviglia della Fortezza Vecchia di Livorno, si è svolta l’annuale festa della Polizia Penitenziaria, un momento significativo al quale ho partecipato con piacere.

È stata non solo un’occasione per sottolineare il prezioso lavoro svolto quotidianamente da tanti agenti, ma anche per salutare il Provveditore regionale dell’Amministrazione Penitenziaria, Gloria Manzelli, la comandante del reparto, Febea Fiori, le numerose autorità presenti e il Garante dei detenuti, Marco Solimano, con il quale stiamo portando avanti un percorso di collaborazione per mantenere forte il legame tra la città, le persone detenute e chi lavora all’interno della casa circondariale.

Autorità, agenti, familiari e scolaresche hanno riempito la sala, rendendo ancora più evidente il senso di vicinanza e collaborazione fra le istituzioni e la cittadinanza.

Nel suo intervento, il Provveditore Manzelli ha richiamato l’attenzione sulle difficili condizioni di detenzione e di lavoro all’interno del carcere delle Sughere, una struttura che da anni necessita di interventi, ristrutturazioni e ampliamenti.

“Vale la pena ricordare – commenta il Sindaco Salvetti – che nel luglio 2025 il Viceministro Sisto, insieme al Prefetto di Livorno, Dionisi, e alla parlamentare Chiara Tenerini, aveva annunciato che i nuovi padiglioni realizzati all’interno della casa circondariale sarebbero stati completati e consegnati entro Natale dello stesso anno.

A distanza di nove mesi, tuttavia, nulla di quanto promesso è stato ancora realizzato, e detenuti e agenti continuano a vivere e lavorare in condizioni al limite.

Ciò che era stato presentato come un modello di rinnovata attenzione alle carceri italiane rischia così di restare lettera morta. Per questo motivo, nella convinzione condivisa che sia ormai indispensabile passare dalle parole ai fatti, mi auguro che quelle promesse trovino finalmente concreta attuazione nei settori in cui competenze e responsabilità sono ben definite”.

Carcere delle Sughere, promesse disattese: il sindaco attacca