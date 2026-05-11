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Carcere di Livorno, arrivano 16 nuovi agenti: il sindacato chiede subito lavori alla caserma

Cronaca

11 Maggio 2026

Carcere di Livorno, arrivano 16 nuovi agenti: il sindacato chiede subito lavori alla caserma

Livorno 11 maggio 2026 Carcere di Livorno, arrivano 16 nuovi agenti: il sindacato chiede subito lavori alla caserma

Sedici nuovi agenti di Polizia Penitenziaria in arrivo alla casa circondariale di Livorno. Un’iniezione di personale accolta con soddisfazione dal sindacato Si.N.A.P.Pe., che però lancia anche un appello chiaro: “Adesso servono interventi concreti sulla caserma agenti, basta attese”.

L’assegnazione delle nuove unità provenienti dalle scuole di formazione rappresenta una boccata d’ossigeno per il carcere livornese, che da tempo deve fare i conti con una carenza di organico e con le esigenze operative legate anche alla sezione distaccata di Gorgona.

A sottolinearlo è il segretario provinciale del sindacato, Agostino Candia. “L’arrivo di 16 unità rappresenta certamente un fatto positivo – spiega – e risponde almeno in parte alle criticità che da tempo segnaliamo, soprattutto rispetto alla carenza di personale e alla complessità operativa dell’istituto”.

Il rafforzamento dell’organico assume un peso ancora maggiore in vista della futura apertura del padiglione C e delle necessità legate alla gestione dei circuiti di media e alta sicurezza. Tuttavia, il sindacato invita a non fermarsi ai numeri. Secondo il Si.N.A.P.Pe., infatti, il beneficio reale sarà inferiore rispetto a quanto annunciato, considerando che entro settembre sono previsti cinque trasferimenti in uscita, con un saldo effettivo di undici agenti in più.

Per questo il sindacato torna a chiedere il completamento della ristrutturazione della caserma agenti. “Da anni la struttura soffre una grave carenza di posti letto per il personale – prosegue Candia – ed è ormai non più rinviabile il completamento dei lavori sugli altri due piani della caserma, così da garantire condizioni dignitose agli operatori”.

Il Si.N.A.P.Pe. evidenzia come il carcere continui ad avere bisogno di attenzione sia sul fronte degli organici che sotto il profilo organizzativo e infrastrutturale. Infine, il sindacato ha rivolto un augurio di buon lavoro ai nuovi agenti, auspicando che il loro contributo possa rafforzare il servizio e alleggerire il carico quotidiano del personale già in forza all’istituto.