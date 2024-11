Home

Carcere Le Sughere: scoperto cellulare in una perquisizione, il plauso al personale di Polizia Penitenziaria

21 Novembre 2024

Livorno 21 novembre 2024 Carcere Le Sughere: scoperto cellulare in una perquisizione, il plauso al personale di Polizia Penitenziaria

Nella serata del 20 novembre 2024, il personale di Polizia Penitenziaria del carcere Le Sughere di Livorno ha messo in atto un’operazione tempestiva ed efficace che ha portato al ritrovamento di un telefono cellulare e altri oggetti non consentiti all’interno di una cella del Reparto di Alta Sicurezza.

L’operazione è scattata alle ore 20:50, dopo la segnalazione di un agente in servizio. In seguito, un team composto da tre sovrintendenti e cinque agenti/assistenti ha effettuato una perquisizione accurata in una camera detentiva al primo piano del reparto. Alle 21:30, le operazioni si sono concluse con il rinvenimento di un cellulare di dimensioni ridottissime, marca L8STAR, lungo appena 7 cm, e con il sequestro di ulteriori oggetti non autorizzati.

Il segretario provinciale del Sinappe, Agostino Cambia, ha voluto sottolineare l’abnegazione, il senso del dovere e la professionalità del personale coinvolto. “Nonostante le difficoltà strutturali e organizzative che quotidianamente affliggono il sistema penitenziario, gli agenti del carcere Le Sughere continuano a operare con dedizione straordinaria, mantenendo alti gli standard di sicurezza”, ha dichiarato Cambia.

L’operazione non solo garantisce il rispetto delle regole all’interno della struttura, ma rappresenta anche un esempio di coordinazione ed efficienza da parte della Polizia Penitenziaria.

Un ringraziamento sentito è stato rivolto a tutto il personale che, con il proprio impegno, ha contribuito al successo di questa operazione, dimostrando ancora una volta l’importanza del loro ruolo nel garantire ordine e sicurezza all’interno del carcere.