Cardiologia Pediatrica, donato un mini-dispositivo diagnostico dal Rotary Club Livorno

16 Dicembre 2025

Un holter cardiaco wireless pediatrico, del valore di circa 1.500 euro, è stato donato e consegnato in ospedale questa mattina dal Rotary Club Livorno. Un gesto concreto di attenzione verso la sanità locale e, in particolare, verso i piccoli pazienti che necessitano di controlli cardiologici mirati.

Alla presentazione del nuovo strumento diagnostico erano presenti il direttore della Pediatria Roberto Danieli e il direttore della Cardiologia Emilio Pasanisi, che hanno portato i saluti del direttore del presidio ospedaliero, Spartaco Mencaroni, impegnato in altra sede, ed espresso il loro ringraziamento al Rotary Club Livorno, sottolineando l’importanza e l’utilità del nuovo dispositivo. L’holter wireless pediatrico consente il monitoraggio dell’attività cardiaca senza l’utilizzo di fili, migliorando sensibilmente il comfort dei bambini durante l’esame. L’assenza di cavi rende infatti il dispositivo più facilmente tollerabile dai piccoli pazienti, favorendo una maggiore libertà di movimento e contribuendo a una migliore qualità e attendibilità dei dati rilevati.

Per il Rotary Club Livorno hanno partecipato la presidente in carica Marina Pesarin, il past president Fabrizio Vitale con la moglie Carlotta Miniati, dalla quale è nata l’idea di organizzare un torneo di burraco di beneficenza, svoltosi nel maggio scorso, che ha permesso di raccogliere la somma necessaria all’acquisto dello strumento. Nel corso dell’incontro è stata ribadita la volontà del Rotary di continuare a sostenere la comunità attraverso iniziative a favore della sanità locale, con particolare attenzione ai progetti che riguardano la salute dei bambini.

La donazione rappresenta un segnale concreto di collaborazione tra il mondo associativo e il sistema sanitario, con l’obiettivo comune di migliorare la qualità delle cure e l’esperienza di assistenza dei pazienti più giovani.

