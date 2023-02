“Cardiologie Aperte” visite gratuite di prevenzione cardiovascolare

Home

14 Febbraio 2023

“Cardiologie Aperte”, anche Livorno aderisce alla campagna di prevenzione cardiovascolare con visite gratuite e incontri nelle scuole

LIVORNO, 14 febbraio 2023

Anche quest’anno la Cardiologia di Livorno partecipa alla manifestazione “Cardiologie Aperte” della “Fondazione Per il Tuo Cuore “ e dell’associazione nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO), che si terrà in tutta Italia dal 12 al 19 febbraio.

Molte le iniziative previste per questa settimana. Da domani, martedì 14 fino a giovedì 16 febbraio dalle 14 alle 16 i cardiologi di Livorno risponderanno al numero verde 800.05.22.33 per consigli e raccomandazioni di prevenzione. Il numero rimarrà comunque contattabile tutta la settimana, in orario 10-12 e 14-16, grazie alla presenza dei medici di tutte le strutture aderenti in Italia.

Mercoledì 15 febbraio i medici del reparto incontreranno i ragazzi del Liceo Cecioni per un corso di rianimazione di base (BLS). Il corso è realizzato in collaborazione con i dottori Glauco Magini e Maria Teresa Savoia dell’associazione “Amici del Cuore” di Livorno; partner storico del reparto di Cardiologia di Livorno. Per i ragazzi sarà un’occasione per imparare le tecniche di base di rianimazione cardiopolmonare; parlare di morte improvvisa; confrontarsi con i medici sulla prevenzione cardiovascolare e corretti stili di vita.

Sabato 18 febbraio dalle 9 alle 13, negli ambulatori della Cardiologia situati al primo piano del quarto padiglione dell’ospedale di Livorno,

infermieri e medici della Cardiologia apriranno le porte all’utenza per uno screening gratuito.

Si tratterà comunque, è bene specificarlo, di un incontro non sostitutivo di una visita, nella consapevolezza che anche il cardiologo debba avere un ruolo fondamentale nella prevenzione e nel controllo dei fattori di rischio.

