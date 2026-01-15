Home

Attualità

Caregiver familiari, Tenerini (FI): “Dal Governo un segnale importante: nel ddl recepite le proposte che avevo già avanzato in Parlamento”

Attualità

15 Gennaio 2026

Caregiver familiari, Tenerini (FI): “Dal Governo un segnale importante: nel ddl recepite le proposte che avevo già avanzato in Parlamento”

Livorno 15 gennaio 2026 Caregiver familiari, Tenerini (FI): “Dal Governo un segnale importante: nel ddl recepite le proposte che avevo già avanzato in Parlamento”

«Esprimo soddisfazione per l’approvazione, avvenuta ieri in Consiglio dei ministri, del disegno di legge sui caregiver familiari promosso dal Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli. Un provvedimento che recepisce molte delle indicazioni e delle soluzioni che avevo già proposto con la mia iniziativa parlamentare per il riconoscimento giuridico della figura del caregiver familiare».

Lo dichiara l’on. Chiara Tenerini, deputata di Forza Italia, sottolineando come il ddl rappresenti «la conferma di un lavoro parlamentare serio e costante, che ancora una volta trova ascolto e traduzione concreta nell’azione del Governo».

«Con la mia proposta di legge – prosegue Tenerini – avevo sollevato con forza la necessità di superare l’attuale frammentazione normativa, riconoscendo in modo chiaro e uniforme su tutto il territorio nazionale il ruolo del caregiver familiare, valorizzando il lavoro di cura non professionale e costruendo un sistema di tutele certe. Il ddl approvato dal Consiglio dei ministri va esattamente in questa direzione».

«Ritroviamo infatti – evidenzia la deputata azzurra – alcuni capisaldi che avevo indicato nel mio lavoro parlamentare: il riconoscimento formale della figura del caregiver, la centralità dell’INPS nella gestione e nel monitoraggio delle misure, il collegamento tra assistenza e progetto di vita della persona con disabilità, nonché l’obiettivo di superare le disuguaglianze territoriali che negli anni hanno penalizzato troppe famiglie».

«È un segnale politico importante – aggiunge Tenerini – perché dimostra che il confronto parlamentare, quando è serio e costruttivo, produce risultati concreti e migliora la qualità delle politiche pubbliche».

«Come Forza Italia – conclude Tenerini – continueremo a lavorare in Parlamento affinché l’iter legislativo consenta di rafforzare ulteriormente le tutele per i caregiver familiari, a partire dagli aspetti previdenziali, dalla conciliazione tra lavoro e cura e dal pieno riconoscimento delle competenze maturate. Questo provvedimento rappresenta una base solida, che valorizza il lavoro svolto e apre finalmente una stagione di diritti certi per chi si prende cura degli altri».

Caregiver familiari, Tenerini (FI): “Dal Governo un segnale importante: nel ddl recepite le proposte che avevo già avanzato in Parlamento”