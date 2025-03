Carenza sangue, i carabinieri in sostegno dell’USL a Livorno, Cecina e Piombino (Foto)

Cecina

20 Marzo 2025

Livorno 20 marzo 2025 Carenza sangue, i carabinieri in sostegno dell’USL a Livorno, Cecina e Piombino

I Carabinieri in servizio nella provincia di Livorno (della 2^ Brigata Mobile, del Comando Provinciale e dei Reparti Speciali dell’Arma) d’intesa con l’USL Toscana Nord Ovest ed i Presidi Ospedalieri territoriali, hanno risposto all’appello dell’azienda sanitaria che aveva segnalato una grave carenza di sangue.

76 militari dell’Arma hanno donato volontariamente il sangue nei presidi ospedalieri di Livorno, Cecina, Piombino e Portoferraio.

In particolare nei giorni scorsi, la direttrice del Reparto di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale di Livorno, dott.ssa Elena Sardano, coadiuvata da personale del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana, presso l’infermeria della 2^ Brigata all’interno della caserma “Gen. D. Giuseppe D’amico”, ha effettuato le fasi preparatorie alla donazione.

Il 18 e 19 marzo i militari che hanno aderito alla campagna si sono recati al centro trasfusionale dell’ospedale di Livorno per effettuare la donazione, trovando ad attenderli i medici, il personale infermieristico e della Croce Rossa.