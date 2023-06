Carenze igieniche-sanitarie e presenza di blatte, chiuso panificio

Home

19 Giugno 2023

Livorno 19 giugno 2023

i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Livorno hanno effettuato un controllo presso un’attività di panificazione del capoluogo, per verificare il rispetto della normativa vigente e prevenire potenziali rischi.

I militari hanno accertato che i locali adibiti a laboratorio e a deposito erano tenuti in pessime condizioni igienico-sanitarie, presentando diffuso sporco pregresso e residui di precedenti lavorazioni sulla pavimentazione e sulle attrezzature.

Per questi motivi, ma anche e soprattutto perché in vari punti è stata riscontrata la presenza di infestanti (blatte), al titolare, un 44enne livornese, è stata elevata una sanzione di 1.000 euro, provvedimento a cui si è aggiunta l’immediata chiusura e la sospensione dell’attività da parte dell’ASL locale che si protrarrà finché le carenze rilevate non saranno sanate.

