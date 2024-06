Home

27 Giugno 2024

Livorno 27 giugno 2024 – Carenze igienico sanitarie e alimenti non tracciati, chiusa attività

Proseguono i controlli dei Carabinieri in materia di sicurezza alimentare e rispetto della normativa di settore a tutela della salute pubblica, condotti anche in collaborazione con i Carabinieri dei vari Reparti del Comando Provinciale di Livorno. A tal riguardo i giorni scorsi i militari del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Livorno hanno effettuato ispezioni ad esercizi pubblici di preparazione e somministrazione di alimenti in diversi quartieri cittadini del capoluogo e della Provincia, in ottemperanza alla campagna denominata “operazione estate tranquilla 2024”,

Proprio a seguito di un controllo, condotto presso attività autorizzata alla somministrazione alimenti sito nell’area litoranea livornese, gli ispettori hanno riscontrato irregolarità sotto il profilo igienico-sanitario. In particolare, dagli accertamenti svolti è emerso che in alcuni locali preposti al deposito e preparazione di alimenti vi erano precarie condizioni igienico sanitarie per la presenza di infestanti in alcuni punti della pavimentazione. Inoltre, i carabinieri hanno accertato che all’interno dell’esercizio erano conservati, per la somministrazione ai clienti, prodotti alimentari refrigerati (insaccati e vari prodotti ittici) privi di tracciabilità che consentisse di verificarne la provenienza, in violazione della normativa di settore che impone di conservare gli alimenti in confezioni da cui si possano evincere, tra le altre cose: scadenza, provenienza, numero del lotto, tutti requisiti indispensabili ed idonei ad assicurare la correttezza nel consumo.

Il controllo si è concluso con il sequestro di tutti gli alimenti, circa 23 kg, e con l’elevazione di sanzioni ammontanti ad euro 3.500. In collaborazione con personale dell’Azienda Sanitaria Toscana Nord Ovest, è stata disposta l’immediata sospensione ed inibizione dell’attività sino ad avvenuta sanatoria delle criticità.

Controlli analoghi proseguiranno su tutto il territorio provinciale da parte del N.A.S. in collaborazione con l’Arma territoriale a tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare.