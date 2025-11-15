Carenze igienico sanitarie, Nas chiudono temporaneamente un ristorante a Livorno

Home

15 Novembre 2025

Livorno 15 novembre 2025

Nell’ambito della campagna dei Carabinieri sulla sicurezza degli alimenti, i militari del NAS – Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Livorno hanno eseguito un’ispezione all’interno di un ristorante del capoluogo.

A seguito di un controllo teso a verificare il rispetto della normativa vigente e prevenire potenziali rischi per la salute pubblica, i carabinieri hanno accertato che i locali cucina e deposito alimenti versavano in precarie condizioni igienico-sanitarie per sporco pregresso non rimosso da tempo e per la presenza diffusa di infestanti in vari punti della pavimentazione.

Inoltre, i carabinieri hanno accertato che, all’interno dei frigo-congelatori erano detenuti circa 250 kg di vari prodotti alimentari (carne di cinghiale, bovino, pollo, prodotti ittici vari, sughi ed altre preparazioni) privi di tracciabilità.

Gli uomini dell’Arma hanno proceduto al sequestro cautelare dei citati prodotti ed al titolare sono state elevate sanzioni pari a 3.500 euro, informandone autorità sanitaria ed amministrativa competenti in materia secondo la vigente normativa di settore. In conseguenza di ciò personale dell’ASL competente ha disposto l’immediata sospensione ed inibizione dell’attività di preparazione e somministrazione di alimenti fino a quando le criticità riscontrate non saranno sanate.