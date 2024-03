Home

Livorno 2 marzo 2024 – Carenze organico vigili del fuoco, FdI: a Livorno arriveranno 15 unità

“A seguito del tragico incendio occorso a Livorno in Via Città del Vaticano tra la notte del 28 e 29 febbraio nel quale ha perso la vita un nostro concittadino e che il bilancio delle vittime non si è aggravato solo grazie al tempestivo intervento del personale dei Vigili del Fuoco accorso immediatamente, Fratelli d’Italia rinnova ancora una volta la propria vicinanza e gratitudine al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per il loro impegno e la loro dedizione che quotidianamente dimostrano nel proteggere la popolazione” – così il Sen. Marco Lisei ed l’Avv. Giacomo Lensi rispettivamente Commissario Provinciale e Coordinatore Comunale di Fratelli d’Italia di Livorno intervengono sull’accaduto sottolineando l’efficienza dell’intervento del personale dei VV.ff.” Lisei e Lensi concludono dicendo che “Accogliamo l’appello delle associazioni sindacali circa nel denunciare le perduranti carenze di organico e proprio per questo il Governo Meloni che ben conosce l’importanza ed il valore e lo spirito di sacrificio che contraddistingue il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, sebbene Il Comando dei Vigili del fuoco di Livorno abbia una carenza organica di personale operativo del 13%, (in linea con la media nazionale), la situazione potra’ migliorare a breve in quanto ai primi di aprile e’ prevista l’assegnazione alle sedi di servizio di circa 400 vigili del fuoco che termineranno il corso di formazione, mentre e’ in fase di svolgimento la procedura concorsuale per l’accesso alla qualifica di Capo squadra, che terminerà presumibilmente prima della stagione estiva consentendo di colmare gran parte delle carenze. Si segnala, inoltre, che grazie agli incrementi degli organici dei vigili del fuoco previsti da varie disposizioni normative emanante nel 2023, il Comando provinciale di Livorno verra’ potenziato con 15 ulteriori unita’ operative (10 nel ruolo dei vigili del fuoco e 5 nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto).” Lo dichiarano

Sen. Marco Lisei, (Commissario Provinciale FDI Livorno) e Giacomo Lensi (Coordinatore Comunale FdI Livorno)

