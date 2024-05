Home

“Caricata di feriti in ambulanza e fuga per non essere accoltellati”

17 Maggio 2024

Con coraggio e determinazione, i volontari hanno messo a rischio la propria sicurezza per proteggere i pazienti

Livorno 17 maggio 2024 – “Caricata di feriti in ambulanza e fuga per non essere accoltellati”

Intorno alle ore tre e mezza di questa notte, la sicurezza di alcuni soccorritori SVS e di sei pazienti è stata messa a rischio dal gesto di un uomo.

I volontari erano giunti in Borgo e più precisamente sugli scali delle Cantine per prestare cure e soccorrere un gruppo di ragazzi e ragazze accoltellati. E’ a questo punto che i soccorritori si sono trovati in una situazione di assoluta pericolosità. Sembrerebbe che uno degli aggressori dei ragazzi (sembra si tratti di uno straniero), armato di coltello sia riuscito addirittura a salire sul mezzo di soccorso dove avrebbe iniziato a sferrare coltellate contro chiunque.

Grazie all’intervento rischioso per la loro incolumità, i volontari, a fatica sono riusciti a chiudere il portellone dell’ambulanza e ad allontanarsi velocemente dalla zona con i pazienti a bordo. Lungo la strada per il pronto soccorso l’ambulanza dell’SVS è stata raggiunta da un mezzo della Croce Rossa che ha caricato a bordo alcuni pazienti

L’ambulanza dell’SVS giunta in ospedale è rimasta poi ad attendere la pattuglia della polizia che ha raccolto all’interno del mezzo di soccorso un coltello caduto molto probabilmente all’aggressore prima di essere buttato fuori dall’ambulanza e le testimonianze.