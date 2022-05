Carico eccezionale in porto: la Cilp imbarca i moduli di Alex Sistemi destinati al GNL canadese

Home

3 Maggio 2022

Livorno, 3 maggio 2022 – Partito alla volta del Canada un carico eccezionale di project cargo, dal terminal Leonardo da Vinci di Livorno.

E’ grazie a una bella collaborazione tra l’azienda italiana la Alex Sistemi del Gruppo Albizzati – leader nell’ingegnerizzazione e costruzione di building e moduli prefabbricati

(Field Auxiliary Room, moduli realizzati completi di impiantistica, collaudati e certificati) utilizzati nel settore petrolifero e petrolchimico

e le aziende livornesi CILP, Compagnia Impresa Lavoratori Portuali e CPL, la locale Compagnia Portuale di Livorno, che si è resa possibile la pianificazione e la realizzazione degli impianti destinati al progetto LNG Canada – British Columbia District.

Nell’area Leonardo da Vinci, da settembre 2020, era iniziata la costruzione, da parte di Alex Sistemi (Gruppo Albizzati) attraverso l’assemblaggio di

parti realizzate in due dei quattro stabilimenti lombardi (Inveruno e Ossona)

e non ultimo lo stabilimento di Guasticce, dove la Alex Sistemi si è da alcuni anni insediata facendo molte assunzioni.

I cinque moduli prefabbricati saranno trasferiti nell’impianto di Kitimat in Canada con due spedizioni;

due dei moduli sono stati imbarcati sulla nave specializzata Pauwgracht nei giorni scorsi, destinati al porto di Kitimat nelle cui vicinanze risiede il gigantesco impianto di produzione di gas liquefatto (liquefied natural gas) destinato ai mercati Asiatici.

I moduli hanno dimensioni eccezionali, due misurano 64 metri x 14 x 7 di altezza del peso di ca 500 tonnellate, tre con una larghezza di 18 metri hanno lunghezze variabili di 38 e 45 metri, 5 metri di altezza del peso circa di 380 tonnellate.

I componenti dell’impianto vengono trasferiti dagli stabilimenti di Alex Sistemi nell’area Leonardo da Vinci, per l’assemblamento e l’integrazione delle FAR, in un’area di 20.000 metri quadrati, concessa in locazione da CILP e CPL.

Un importante sforzo organizzativo, che coinvolge partners di rilevanza internazionale nell’impiantistica e due operatori del porto di Livorno:

la Compagnia Impresa Lavoratori Portuali e la Compagnia Portuale di Livorno, specializzati in operazioni portuali da tempo dedicati al project-cargo.

Una operazione portuale che da lustro, prestigio e affidabilità professionale al porto di Livorno.

Un ringraziamento particolare è andata dagli operatori all’Autorità di Sistema Portuale e alla Direzione Marittima, alla Dogana e alla Guardia di Finanza, per la collaborazione relativa alle attività conseguenti alla complessa fase di imbarco dei moduli.

Sull’attività legata al project cargo CILP e CPL sono fortemente impegnate per dare continuità al traffico, rispetto a future commesse.