Carico Massimo: Arte Magia e Capitalismo. Un weekend di mostre, performance e conferenze

23 ottobre 2019

Livorno 23 ottobre 2019 – Carico Massimo, in collaborazione con il Comune di Livorno e il supporto della Regione Toscana, presenta i nuovi appuntamenti per Arte, Magia e Capitalismo, un programma autunnale di mostre, laboratori, screening e tavole rotonde dedicati alla relazione tra arte e capitale.

Venerdì 25 ottobre alle ore 17.30 al Nuovo Teatro delle Commedie sarà presentato in collaborazione con Kunstverein Milano, “Masquerade” una performance multimediale degli artisti belgi Katleen Vermeir e Ronny Heiremans. I mondi effimeri dell’”alta finanza” e dei “mercati globali dell’arte” sono il contesto in cui si svolge la narrazione. Presentato come un formato televisivo in cui un giornalista sembra ricostruire la storia di un indice finanziario sperimentale, in realtà è montato in tempo reale, ovvero segue l’andamento del mercato finanziario. La complicità del pubblico, la convinzione e la fiducia sono cruciali per il suo funzionamento. Dopotutto, l’arte, come la finanza, è un sistema di credenze e i loro mercati sono i luoghi in cui questa credenza viene messa in pratica.

Sabato 26 ottobre al Museo Civico di Villa Mimbelli: dai margini di una città periferica come Livorno, parte un’analisi a più voci che si interroga liberamente sullo status dell’arte, coinvolgendo ospiti provenienti da diverse parti del mondo e aperto a tutti coloro che sono interessati a riflettere sul processo creativo, al di là delle logiche imposte dalla ideologia neoliberista.

A partire dalle ore 16.30, al Museo Civico di Villa Mimbelli si svolge una tavola rotonda introdotta dai filosofi Maurizio Lazzarato e Federica Giardino.

Insieme al pubblico viene affrontato il complesso rapporto tra arte e capitale a partire da delle domande, forse date per scontate, ma che ci possono aiutare ad analizzare la situazione attuale per immaginare delle forme future:

Cos’è l’arte?

In cosa consiste il processo creativo?

In cosa si differenza l’arte dall’apparato culturale e dal sistema dell’arte?

E la committenza?

Esiste un’arte senza committente?

Cos’è il capitale e come si relaziona al mercato dell’arte?

Si può parlare di un collezionismo disinteressato?

Si puo’ riscattare l’arte, il lavoro e il suo capitale dall’economicismo?

Quali potrebbero essere le qualità “magiche” dell’arte, del feticcio?

L’arte può fare agire il mago che è in noi?

Arte, Magia e Capitalismo vorrebbe riposizionare l’immaginazione al centro del tavolo riprendendo la sua derivazione latina:

In me mago avere

Faccio agire il mago che è in me

Perché ogni volta che si immagina si da un impulso, si da il via a qualcosa che poi si crea nella realtà, che ci permette di concepire futuro.

Il progetto rientra nelle attività di Cantiere Toscana, la rete territoriale per l’arte contempooranea, supportata dalla Regione Toscana e Giovani sì. www.cantieretoscana.org