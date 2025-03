Home

Carli Salviano&Mammoli Bike ciclismo, domani la presentazione della squadra giovanile

Ciclismo

21 Marzo 2025

Alle ore 10 nella sala Consiglio del Comune di Livorno

Livorno 22 marzo 2025 – Importante obbiettivo per il GS Carli Salviano – Mammoli Bike. La società è riuscita a creare una squadra giovanile nel cuore di Livorno.

Un merito particolare va – si legge nella nota del GS – “all’interesse delle istituzioni, nella fattispecie del sindaco Luca Salvetti e dell’attuale amministrazione che ci ha dato la possibilità di usufruire della struttura del Gymnasium, una lingua di pista asfaltata che stiamo cercando di mettere a disposizione della città, di tutti quei giovani e giovanissimi desiderosi di avviarsi al ciclismo, sport che per troppi anni sembrava finito nel dimenticatoio, intriso di problematiche di vario genere, dalla difficoltà di percorrere le strade cittadine fino ad arrivare ai ben noti scandali che hanno minato la percezione di uno sport pulito a livello nazionale“.

“L’Italia è fatta ora bisogna fare l’italiani” diceva Massimo D’Azeglio ed anche nel nostro caso una volta venuti in possesso della pista abbiamo intrapreso la strada del reclutamento dei bambini. Partendo da una base solida ma numericamente non così estesa, in pochi mesi ci siamo trovati nella piacevole situazione di avere una ventina di piccoli ciclisti desiderosi di provare qualsiasi tipo di bicicletta, da quelle mountain bike così accattivanti passando per la classica bici da strada col manubrio ricurvo e l’impostazione pseudo-scomoda.

“Una gran bella soddisfazione per chi si è impegnato in prima persona nella costruzione e nell’evoluzione di questo progetto vedere bambini che una volta terminato l’allenamento giornaliero, hanno quel viso soddisfatto, gioioso e festante di chi realmente ha provato piacere nel fare sport”.

Al netto di tutti i successi che si potranno ottenere, in questa fase l’obiettivo principale che ci siamo posti come società, è quello di far praticare sport ai giovanissimi, creare aggregazione, amicizia, cordialità tra questi ragazzi, fare in modo che trascorrano qualche ora all’aria aperta nella maniera e nel modo più scanzonato e piacevole possibile. In una società fortemente individualista, i social inevitabilmente allontanano ed isolano la persona, ci piace pensare che lo sport ed il ciclismo in particolare, siano il veicolo per tornare prepotentemente a fare aggregazione, a pensare e comportarsi in maniera collettiva, ad anteporre il “noi” all’”io”.

“Se ci adagiassimo sugli allori, sui numeri inimmaginabili fino a qualche mese fa, ci dovremmo dichiarare sconfitti. Per il futuro abbiamo altri traguardi da raggiungere, in primis la crescita dei giovanissimi che oggi hanno scelto il GS Carli Salviano – Mammoli bike ma se una serie di tasselli cascassero a puntino, non è detto che le categorie di giovani e giovanissimi non possano aumentare,

l’idea di poter tesserare oltre ai bambini anche ragazzi di 13-14 anni non è un’utopia, ovviamente in questo caso ci sarebbe bisogno di uno spazio maggiore per gli allenamenti, di uno sforzo più intenso da parte della società ma in definitiva è una meta non inarrivabile specialmente se le istituzioni ci spalleggiano come fatto fino ad oggi: uno sforzo comune per una meta comune”.

“Dai dati Istat del 2021 risulta che la pratica sportiva continuativa tra bambini e ragazzi tra i 3-17 anni è scesa rispetto agli altri anni fino al 36% mentre la sedentarietà è aumentata fino al 27%. Quasi otto ragazzi su 10 praticano sport se entrambi i genitori fanno sport, si scende a tre su 10 quando sia il padre che la madre non sono praticanti. Nel 2021, il 16,8% degli sportivi di tre anni e più pratica sport meno di una volta a settimana, il 49,2% una o due volte a settimana e il 34,0% tre o più volte a settimana. Senza arroccarsi su numeri e statistiche a volte fini a sé stessi, occorre trovare l’alchimia giusta per tornare a far praticare sport ai nostri ragazzi, non per costruire il campione in casa ma magari per cercare di educare il bambino ad una sana e costruttiva competizione, per avere un domani un cittadino migliore. Noi, come società, ci impegniamo per questo.

Tornando ai traguardi raggiunti, ci preme sottolineare il titolo di “Scuola di ciclismo” che abbiamo ottenuto dalla Fci (Federazione ciclismo italiana), la pista del Gymsasium ha finalmente una targa ufficiale al proprio ingresso e di ciò ne siamo fieri ed orgogliosi.

“L’ultimo punto che ci preme sottolineare è la natura trasversale della società GS Carli Salviano – Mammoli bike, infatti all’interno del direttivo c’è una sostanziale presenza rappresentante del gentil sesso non per un fato di quote rosa o per un bieco tornaconto ma per la caratura e per l’abnegazione di queste persone che giornalmente si impegnano a tirare avanti una carretta che non potrebbe progredire se non con l’impegno di ognuno di noi. Ci piace sottolineare la presenza tra i giovanissimi di una bambina, Stella, a conferma di come il ciclismo, visto per anni come uno sport prettamente maschile, sta appassionando anche bambine e ragazze che ormai hanno i loro idoli da emulare”.

“Ultimo non ultimo un doveroso ringraziamento ai nostri sponsor che ci permettono di poter continuare la nostra attività, ci sostengono e ci spingono a fare ancora meglio di come stiamo operando: AB gas termoclima, Tutto Sesto Edilizia di Francesco Scali, G&G di Gianni Guarnotta, Tricom, Linde, Autoscuola Ardenza, Amanda, autoricambi Etruria, Daniele Marchesini, il Centro gomme Cappellini, Officina MG, So.Ve.car, Abate ed i Fratelli Santucci”.