Carlo Ghiozzi candidato alla Camera nella lista Lega

22 Agosto 2022

Livorno 22 agosto 2022 – Carlo Ghiozzi candidato alla Camera nella lista Lega

“E’ un onore per me poter rappresentare i livornesi ed il territorio della Provincia di Livorno, all’interno delle liste della Lega, in uno dei tre ampi collegi regionali per l’elezione dei membri della Camera dei Deputati – ha dichiarato Carlo Ghiozzi, capogruppo del Carroccio al Comune di Livorno.

Ringrazio il Segretario Federale, Sen. Matteo Salvini, il Commissario Regionale, On. Mario Lolini, ed il Responsabile Organizzativo Regionale della Lega, Andrea Barabotti, per la fiducia accordatami nel rappresentare il partito in una tornata elettorale così importante per la storia del nostro amato paese.

Sarà una campagna elettorale breve ma intensa dove rappresenteremo ai cittadini le nostre proposte concrete per poter affrontare questo momento difficile al fine di rilanciare l’Italia sotto ogni punto di vista”. E’ quanto dichiara Carlo Ghiozzi.

Chi è Carlo Ghiozzi

Carlo Ghiozzi, nato a Livorno classe 1978, Laurea Magistrale in Giurisprudenza, Responsabile della Sorveglianza e Custodia della Fortezza Vecchia di Livorno, Driver-Guide con NCC per turisti Americani oltre che Presidente di Società di Rugby dal 2008 e contemporaneamente Società di Calcio dal 2020, al terzo mandato amministrativo al Comune di Livorno dove attualmente riveste la carica Presidente del Gruppo Lega, è candidato alla Camera dei Deputati nel Collegio Toscana 02 Livorno-Grosseto-Siena-Arezzo nella lista Lega Salvini Premier.

