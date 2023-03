Home

Carmen Consoli il 1° giugno sul palco in piazza Mazzini, aprirà Straborgo

14 Marzo 2023

STRABORGO CALA IL PRIMO ASSO DELL’ESTATE LIVORNESE

CARMEN CONSOLI A LIVORNO IL 1° GIUGNO SUL PALCO DI PIAZZA MAZZINI

Livorno 14 marzo 2023

Dal 1° al 4 giugno 2023 torna STRABORGO e l’avvio sarà di quelli col botto.

L’inaugurazione dell’ultimo nato tra gli eventi targati Fondazione LEM è infatti affidata a CARMEN CONSOLI, una delle artiste più eclettiche del panorama italiano.

Nei mesi estivi sarà protagonista di due differenti tournée che si intrecceranno unendo la sua inclinazione rock e al suo spirito più acustico. Ad accompagnarla alla batteria ci sarà Marina Rei con cui duetterà per regalare al pubblico di Straborgo imperdibili momenti di musica di alto livello.

“Carmen Consoli è un’artista a tutto tondo che abbiamo fortemente voluto a Livorno” afferma il sindaco Luca Salvetti. “Sostenere eventi come Straborgo significa sostenere la crescita del turismo in città, come confermato dai più recenti dati sulle presenze 2022. Stiamo raccogliendo ora i frutti di essere stata l’unica città italiana ad aver mantenuto una programmazione estiva durante il periodo covid”.

“E’ un colpo importante quello di avere Carmen Consoli per questa terza edizione di Straborgo” afferma con soddisfazione l’assessore al turismo e commercio Rocco Garufo. “Si tratta di un concerto che valorizza l’idea portante della manifestazione: mettere insieme proposte musicali di livello per giovani e meno giovani, con la valorizzazione delle tradizioni remiere ed enogastronomiche di uno tra i quartieri più caratteristici e identitari di Livorno”.

“Le sorprese non finiranno qui” annuncia Adriano Tramonti, responsabile eventi, promozione e Ambito della Fondazione LEM. “L’estate di Straborgo proporrà un altro concerto bomba che porterà a Livorno uno degli artisti più originali emersi negli ultimi mesi”.

Magnetica e penetrante, l’artista siciliana sarà contemporaneamente anche in trio con Massimo Roccaforte alle chitarre e Adriano Murania al violino, per un live che scivolerà verso un’atmosfera più intima e un registro di grande intensità.

Le due tournée di Carmen Consoli rappresentano un nuovo viaggio per un’artista che ama sfidare le note da formidabile autrice, interprete e musicista quale continua a dimostrarsi.

