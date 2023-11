Home

21 Novembre 2023

Livorno 21 novembre 2023 – Carneficina di donne: Per Giulia e per Tutte, fiaccolata silenziosa in piazza Grande

Una fiaccolata silenziosa in piazza Grande per accendere i riflettori sulla carneficina di donne e ragazze che non ha registrato negli anni battute di arresto

Si terrà sabato prossimo 25 novembre, un presidio in piazza Grande dalle 17,30 alle 18,30, organizzato dall’Amministrazione Comunale che invita la cittadinanza e i giovani di tutte le età a essere presenti fisicamente e con il cuore. La Protezione Civile comunale sarà di supporto e distribuirà le fiaccole.

“La prevenzione prima di tutto” sono le parole della vicesindaco Libera Camici con delega alle Politiche Giovanili e Pari Opportunità.

“Condivido la necessità prosegue – oramai non più rinviabile, di approvare una legge che introduca, in tutte le scuole, l’educazione al rispetto e all’affettività.

Non è sufficiente aumentare leggi e punizioni che intervengono dopo le violenze già compiute: è necessario fare prevenzione, promuovere l’educazione e fornire gli strumenti per conoscere e riconoscere le varie forme di violenza.

