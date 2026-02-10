Home

Eventi

Carnevale del Mare, due sfilate in arrivo per la 60esima edizione

Eventi

10 Febbraio 2026

Carnevale del Mare, due sfilate in arrivo per la 60esima edizione

San Vincenzo (Livorno) 10 febbraio 2026 Carnevale del Mare, due sfilate in arrivo per la 60esima edizione

Carnevale del Mare, domenica 15 e domenica 22 febbraio appuntamento in centro con musica e colori

Conto alla rovescia per il via della prima sfilata dell’edizione 2026 del Carnevale del Mare di San Vincenzo. In questi mesi infatti associazioni e volontari hanno lavorato quotidianamente e senza sosta per creare i carri che domenica prossima, 15 febbraio, e quella successiva, il 22 febbraio, sfileranno lungo corso Italia tra coriandoli, maschere, musica e colori. Un appuntamento – giunto alla 60esima edizione – da non perdere, in grado di far vivere una magia affascinante e capace di trasformare il centro della città in un’esplosione di sorrisi e allegria per grandi e piccoli.

“Ci aspettano due domeniche di festa, colori, musica e sorrisi – ha sottolineato il sindaco Paolo Riccucci -. Per questo ci tengo davvero a ringraziare tutti i volontari che in questi mesi hanno lavorato con passione per realizzare le maschere della 60esima edizione del Carnevale del Mare. Tutte le ‘creazioni’ sono state temporaneamente parcheggiate all’interno dell’ex officina Bensi, la cui proprietà ringrazio, e sono pronte per essere portate fuori in vista della prima sfilata. Invito tutti i cittadini a partecipare alle sfilate, la magia del carnevale è unica e conto che possa davvero coinvolgere il maggior numero di persone possibile”.

Il tema del carnevale di quest’anno sarà ‘Pace e libertà’, slogan che porta con sé l’invito a vivere questa festa con gioia e, allo stesso tempo, con pensiero positivo e condiviso. L’edizione 2026 del carnevale si rivolgerà a tutta la famiglia, tanto è vero che le maschere realizzate sono a tema cartoni animati e videogiochi. A questi saranno dedicati i quattro carri allegorici realizzati per l’occasione. Due domeniche di festa, dunque, da non perdere. Entrambe con inizio alle 15 e con partenza da corso Italia.

Si tratta di un evento realizzato dal Carnevale del Mare con il patrocinio del Comune di San Vincenzo, nato grazie alla collaborazione e al sostegno di tante realtà del territorio come Pro Loco San Vincenzo, Associazione Giovanile New Sapiens, Filarmonica G. Verdi-San Vincenzo, Vespa Club San Vincenzo (70°), Associazione Culturale Musicale Città di San Vincenzo, Gan Zishi, Solo Danza e Auser. Per ogni informazione è possibile contattare il numero whatsapp 328/5425045 oppure scrivere una mail a carnevaledelmare@libero.it.