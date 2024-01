Home

Carnevale, doppio appuntamento a San Vincenzo

29 Gennaio 2024

Carnevale, doppio appuntamento a San Vincenzo

Carnevale in arrivo, doppio appuntamento con la festa domenica 4 e domenica 11 febbraio: sfilate, spettacoli e veglione mascherato

San Vincenzo (Livorno), 26 gennaio 2024 – Carnevale, doppio appuntamento a San Vincenzo

Doppio appuntamento con il Carnevale a San Vincenzo nelle giornate di domenica 4 e domenica 11 febbraio . La festa di domenica 4 prenderà il via dalle ore 15. 30 con l’associazione Carnevale del Mare che, in collaborazione con la Premiata Filarmonica Verdi, Funny Bike, Inside Dog, la scuola di ballo di Donoratico, il gruppo Sbandieratori di Suvereto e le realtà sportive del territorio, organizzerà una sfilata in maschera che partirà dalla chiesa e attraverserà la zona pedonale, ‘vestita’ e addobbata per l’occasione. Al termine dell’evento, con arrivo previsto in piazza della Vittoria, si procederà con la premiazione delle maschere e dei gruppi mascherati più belli.

Una scia di colori pronta ad animare le vie del centro, dunque, che vedrà protagonisti non solo i bambini, ma anche gli adulti. I più piccoli (materna e primaria) nei giorni scorsi hanno inoltre concluso dei laboratori scolastici proprio sul tema del carnevale, creando delle maschere insieme all’Associazione Carnevale del Mare. L’Amministrazione invita tutti i cittadini a partecipare e a contattare la sartoria dell’associazione che metterà a disposizione i costumi. In questi giorni sarà aperta il venerdì dalle 15.30, e il sabato e la domenica a partire dalle 16.

Per ogni informazione: 328/5425045 oppure 338/4006454.

Gli appuntamenti di domenica 4 proseguiranno alle 17. 30 con Mondoamabile Spettacoli, che presenterà una delle coppie di artisti più acclamate ed irriverenti: i Karacongioli, due finti folletti giocolieri alle prese con equilibri precari, bislacchi mezzi di trasporto ed improbabili contorsioni. Una demenzialità dilagante che incanta i piccini e sconvolge gli adulti. Giocoleria, equilibrismo, contorsionismo, sono gli ingredienti con i quali gli artisti incanteranno il proprio pubblico. A partire dalle 18. 00, inoltre, sempre lungo la zona pedonale, si terrà un appuntamento speciale di Aperitivi Jazz, nell’ambito del quale si esibirà Jazz Meet Francesco Saporito, un evento che era in programma durante le festività natalizie ma che venne rimandato a causa delle avverse condizioni meteo.

Domenica 11 febbraio a partire dalle 16. 30 verrà invece organizzato un veglione mascherato con animazione e musica per adulti e bambini alla sala della Cittadella delle Associazioni. Anche in questa occasione verranno premiate maschere e gruppi mascherati.