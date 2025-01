Home

Carnevale, Firenze in maschera: tradizioni, storia e magia. Sabato 8 e domenica 9 febbraio, in collaborazione con Venezia e Viareggio

27 Gennaio 2025

Firenze si prepara a festeggiare il Carnevale 2025 con un weekend ricco di eventi. Si parte l’8 febbraio con il Gran Ballo “Regine a Palazzo” a Palazzo Vecchio, arricchito dallo spettacolo “Sogno di Volare” di Antonia Sautter. Il 9 febbraio, invece, la festa proseguirà con una grande parata in centro, che partirà da piazza Santa Maria Novella e attraverserà le principali vie della città, guidata dalla maschera di Stenterello. L’evento, gratuito e aperto a tutti, sarà un momento di grande festa e allegria per vivere la Firenze di un tempo passato e farsi travolgere dall’euforia

La Capitale del Rinascimento si prepara alla festa più divertente e irriverente dell’anno: il Carnevale. Torna anche quest’anno l’appuntamento con lo straordinario weekend di festa a Firenze tra serate glamour, parate, musica e tanto divertimento. L’atmosfera magica della festa più originale, scherzosa e allegra di tutto l’inverno si apre con un tocco di classe ed eleganza: il Gran Ballo “Regine a Palazzo” che si terrà l’8 Febbraio presso il Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio. Il via ufficiale della serata, rigorosamente in maschera, sarà affidato ad attori della commedia dell’arte e giullari di corte che accompagneranno gli ospiti, indirizzandoli al cocktail di benvenuto; seguirà la tradizionale cena di gala, ispirata ai balli privati di inizio novecento e agli sfarzosi ricevimenti della famiglia dei Medici: un maestro di cerimonia introdurrà gli ospiti e i personaggi della storia nel bellissimo Salone addobbato a festa, dove verrà proposto un menù ispirato ai piatti della tradizione culinaria toscana. Durante la serata, in collaborazione con lo storico carnevale veneziano, si potrà assistere allo spettacolo ideato e diretto da Antonia Sautter che avrà come tema il “Sogno di Volare” di Leonardo Da Vinci. La nota stilista veneziana farà sfilare ancora una volta le sue “Regine”, raccontando la loro forza, la loro intelligenza e la loro dirompente creatività: protagoniste assolute, con nuovi abiti realizzati per l’occasione e un divertissement teatrale, saranno le donne della cultura e della storia toscana come ad esempio Caterina de’ Medici, la Contessa Castiglione, Eleonora da Toledo, Artemisia Gentileschi e l’Elettrice Palatina.

L’evento, pensato anche per promuovere la solidarietà e sostenere i progetti benefici della Lega del Filo d’Oro e di YOU Foundation, terminerà alle 22:30 nella Sala delle Armi di Palazzo Vecchio con il Gran Ballo di Carnevale con After Dinner Party realizzato in collaborazione con Atrium Bar, performance di Stranomondo e dj set. Recarsi a Firenze dall’8 al 9 febbraio sarà un po’ come tornare indietro nel tempo e vivere la città in uno dei momenti più magici e spettacolari di sempre: non sarà infatti difficile imbattersi in personaggi vestiti in costumi d’epoca, ma anche nei tradizionali fiaccherai fiorentini che faranno avanti e indietro con le loro carrozze. Occhi puntati anche sulle botteghe artigiane del centro storico, per non parlare delle sartorie e dei maestri della carta pesta intenti a fabbricare vere e proprie opere d’arte da indossare per il Gran Ballo oppure in occasione dell’attesissimo corteo del giorno seguente. Il divertimento, infatti, continua il 9 febbraio con una grande parata nel centro storico, che inizierà alle ore 14:00 in piazza Santa Maria Novella: si partirà con l’evento “Aspettando il Carnevale“, organizzato in collaborazione con Lady Radio. L’attesa per la parata sarà accompagnata da musica e animazione, con l’invito a tutti, grandi e piccini, a partecipare in maschera e a vincere fantastici premi. Alle 15:30 partirà il corteo che attraverserà il centro, passando per le vie principali e arrivando a Piazza della Signoria: a guidare la folla festante sarà la maschera Stenterello, simbolo del Carnevale fiorentino, famoso per le sue chiacchiere e la sua impulsività. Non mancherà infine un po’ di competitività a dare un po’ di brio in più a tutti coloro che parteciperanno a questa giornata: verranno premiati, infatti, i migliori travestimenti in diverse categorie con il Gran Giurì che assegnerà anche il prestigioso Premio Stenterello 2025. A rendere ancora più esclusivo l’evento, libero, gratuito e aperto a tutti, sarà la partecipazione straordinaria del Carnevale Misterbianco e delle tradizionali maschere di Ondina e Burlamacco, in collaborazione con il Carnevale di Viareggio.

