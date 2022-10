Home

Cronaca

21 Ottobre 2022

Caro bollette, commercianti livornesi da Del Debbio. Il backstage della diretta

Livorno 21 ottobre 2022 – Caro bollette, commercianti livornesi da Del Debbio. il backstage della diretta

Ieri sera alcuni commercianti, artigiani ed imprenditori di Livorno si sono ritrovati presso il Bar Giampas sul viale Italia per andare in diretta alla trasmissione Diritto e Rovescio condotta da Del Debbio per parlare di caro bollette. Le immagini del backstage

