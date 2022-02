Home

Cronaca

Caro bollette; “Comune al buio”, giovedì sera luci spente

Cronaca

9 Febbraio 2022

Caro bollette; “Comune al buio”, giovedì sera luci spente

.Caro bollette, le luci di Palazzo Comunale resteranno spente la sera di giovedì 10 febbraio

La protesta lanciata da Anci, l’associazione che riunisce i Comuni italiani

Livorno, 9 febbraio 2022

Il Comune di Livorno aderisce all’iniziativa lanciata da Anci. Spengerà, in segno di protesta simbolica, palazzi e simboli cittadini per far sentire la voce dei sindaci contro il caro bollette.

La sera di giovedì 10 febbraio, giorno nel quale la protesta prenderà forma, le luci della facciata del Palazzo Comunale resteranno spente.

“Le risposte dal governo alle nostre richieste non sono sufficienti.

Evidentemente non si percepisce il rischio che questa crisi si ripercuota negativamente sui bilanci degli enti locali e di conseguenza, soprattutto, sulla possibilità di erogare con continuità i servizi pubblici ai cittadini.

Per questo motivo giovedì 10 febbraio, alle ore 20, molti Comuni del Paese spegneranno simbolicamente l’illuminazione di un edificio rappresentativo o di un luogo significativo per la comunità”: così il presidente Anci, Antonio Decaro intervenendo sul tema dei rincari delle bollette dell’energia elettrica.

Oltre a quello di Livorno, sono numerosi i Comuni che hanno abbracciato l’iniziativa, un numero destinato a crescere nelle prossime ore.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin