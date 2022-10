Home

Politica

25 Ottobre 2022

Caro bollette, FdI: “Anche i comuni devono fare la loro parte, come suolo pubblico gratuito almeno fino a fine anno”

Livorno 25 ottobre 2022 – Caro bollette, FdI: “Anche i comuni devono fare la loro parte, come suolo pubblico gratuito almeno fino a fine anno”

“La situazione delle imprese e delle attività commerciali nella provincia di Livorno risulta essere sempre più preoccupante ed allarmante, con numeri che assomigliano più ad una pandemia fallimentare

Così intervengono il Dr. Gianfranco Rachini e Paola Nucci rispettivamente dirigenti provinciali e nazionali di Fratelli d’Italia e proseguono:

Se è pur vero che a livello nazionale, grazie anche al cambio di Governo abbiamo assistito ad un inizio di speranza nella lotta al caro bollette, dall’altra parte non possiamo aspettarci che tutti gli sforzi in aiuto delle aziende siano fatti soltanto a livello nazionale, ma i Comuni e le amministrazioni locali dovranno dare il loro contributo.

Insomma dovranno obbligatoriamente cambiare marcia ed allinearsi ai nuovi cliché che questo nuovo Governo a firma Giorgia Meloni sta applicando, fin dal suo insediamento, per contrastare questa crisi economica e sociale, aggravata da politiche fallimentari dei vecchi governi che si sono succeduti in questi anni”

Così interviene Paola Nucci, responsabile del dipartimento provinciale del Commercio di Fdi.

“Sono tanti gli interventi che i nostri amministratori possono fare, piccoli segnali, ma che possono incidere in maniera significativa, uno di questi è ad esempio quello di lasciare sino a fine anno la tassa di occupazione di suolo pubblico sui metri quadri eccedenti ancora gratis per quelle attività che utilizzano tali spazi per la propria clientele tipo bar e ristoranti.

Ricordo come il sindaco di Piombino di Fratelli d’Italia Francesco Ferrari lo abbia già fatto, ed auspico che tale gesto sia preso da esempio anche dagli altri sindaci della nostra provincia, pura dal Sindaco Salvetti, che domani in consiglio comunale si discuterà proprio di tale opportunità – conclude il Dr. Rachini. “

