Caro Bollette, Fratoianni: “Vediamo come si muoverà il governo, servono risposte coraggiose e nette che Draghi non ha fatto”

4 Ottobre 2022

Caro Bollette, Fratoianni: “Vediamo come si muoverà il governo, servono risposte coraggiose e nette che Draghi non ha fatto”

Roma 4 ottobre 2022 –

Caro bollette, l’On. Nicola Fratoianni (Verdi Sinistra):

“Vediamo in che direzione si muoverà il nuovo governo. Ma servono risposte coraggiose e nette, che il governo Draghi non ha fatto.

A partire dal restituire le risorse degli extraprofitti a famiglie ed imprese.

Noi continueremo a chiederlo con forza

I problemi del Paese oggi sono molto gravi e seri. E il primo problema è di natura sociale che in queste ore si sta manifestando in tutta la sua drammaticità, che cova da mesi , e ha che fare con il caro bollette.”

Lo afferma Nicola Fratoianni dell’Alleanza Verdi Sinistra dai microfoni

“È chiaro che su questo punto – prosegue il leader di Sinistra Italiana – si misurerà da subito la capacità della politica e del nuovo governo di dare qualche risposta, perché altrimenti questo Paese finisce a gambe all’aria. Perché quello che sta accadendo sulle bollette si sapeva da tempo ed era atteso.

E questa emergenza determina anche la verifica immediata del cambio di passo rispetto all’esecutivo precedente: servono risposte coraggiose e nette. Vediamo in che direzione si muoverà il nuovo governo. Per esempio se avrà il coraggio di fare quello che il governo Draghi non ha fatto o ha fatto in misura insufficiente ed inefficace: cioè restituire davvero ai cittadini gli enormi extra profitti realizzati dalle compagnie energetiche nel corso dell’ultimo anno mentre migliaia di imprese e milioni di famiglie finivano in difficoltà “

“Noi continueremo a chiedere – conclude Fratoianni – che su quell’enorme massa di risorse si intervenga con decisione ”

