Home

Attualità

Caro carburanti, Ghiozzi (Lega): “Taglio accise vittoria di Salvini, una boccata d’ossigeno per le famiglie e le imprese di Livorno e provincia

Attualità

19 Marzo 2026

Caro carburanti, Ghiozzi (Lega): “Taglio accise vittoria di Salvini, una boccata d’ossigeno per le famiglie e le imprese di Livorno e provincia

Livorno 19 marzo 2026 Caro carburanti, Ghiozzi (Lega): “Taglio accise vittoria di Salvini., una boccata d’ossigeno per le famiglie e le imprese di Livorno e provincia

Il Segretario Provinciale della Lega di Livorno, Carlo Ghiozzi, esprime profonda soddisfazione per il recente intervento del Governo volto a contrastare il rincaro dei prezzi alla pompa, sottolineando il ruolo centrale del Ministero delle Infrastrutture.

“Desidero rivolgere un ringraziamento sentito al Ministro e Vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini – dichiara Ghiozzi – per l’impegno determinante profuso nel rendere possibile questo risultato. Parliamo di una risposta concreta che porterà benefici diretti anche nel nostro territorio, dove il costo del trasporto incide pesantemente sulla quotidianità di migliaia di cittadini.”

Un sostegno al tessuto economico locale

Secondo il segretario provinciale, il taglio delle accise non è solo una misura economica, ma un atto di giustizia sociale:

“Rappresenta una risposta attesa da tempo per sostenere le famiglie e le imprese livornesi, messe sotto pressione da rincari che rischiavano di soffocare la ripresa. Dalle zone industriali della nostra provincia fino alle necessità dei pendolari che ogni giorno si spostano sulla costa, questa riduzione è una scelta coerente con la nostra linea politica: abbassare la pressione fiscale per difendere il potere d’acquisto.”

Contro le speculazioni e per la trasparenza

Ghiozzi sottolinea inoltre l’importanza dei controlli:

“Accanto alla riduzione delle tasse, è fondamentale il rafforzamento delle misure contro le speculazioni lungo la filiera. Chiediamo trasparenza totale sui prezzi per garantire equità e tutela ai cittadini di Livorno e provincia. Non permetteremo che i sacrifici fatti a livello governativo vengano vanificati da manovre poco chiare.”