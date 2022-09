Home

5 Settembre 2022

Caro energia, Sorgente: “Estate più lunga del mondo, era meglio risparmiare per l’inverno più freddo di sempre”

Livorno 5 settembre 2022

In campagna elettorale Stella Sorgente (M5S) ha toccato il tema del caro energia. All’interno di questo tema non è mancata la stoccata alla giunta Salvetti per la spesa di un milione di euro per “l’estate più lunga del mondo” che porta ricadute parziali sul territorio. Per la Sorgente sarebbe stato meglio investire per l’inverno più freddo di sempre”

Queste le parole della candidata al parlamento Stella Sorgente:

Siamo convinti che anche gli enti locali possano contribuire a sostenere famiglie ed imprese, laddove i loro bilanci lo consentano.

Il Comune di Livorno, ad esempio, aveva a disposizione un tesoretto di 10 milioni di euro di avanzo libero a disposizione. Di questi, 3 milioni sono serviti per i maggiori costi dell’energia per gli immobili comunali, altre risorse per scongiurare aumenti Tari e il pagamento della prima lettera auto. Ma allo stesso tempo è stato speso oltre 1 milione di euro in eventi gestiti dal LEM con ricadute spesso parziali sul territorio e solo limitate ad alcuni settori commerciali. Bisognava avere una visione di più lungo periodo: invece di investire sull’ “estate più lunga del mondo” sarebbe stato meglio risparmiare risorse per scongiurare l’ “inverno più freddo di sempre”».

