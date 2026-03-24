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Cronaca

Caro gasolio, oggi riunione in CNA con gli autotrasportatori

Cronaca

24 Marzo 2026

Caro gasolio, oggi riunione in CNA con gli autotrasportatori

Livorno, 24 marzo 2026

Oggi, martedì 24 marzo nella sede di CNA Livorno in via Martin Luther King 13 alle ore 18, si terrà una riunione aperta a tutte le aziende di autotrasporto che lavorano nella provincia di Livorno,

per parlare dell’impatto che il caro-gasolio sta avendo e rischia sempre più di avere sul settore.

“L’improvviso aggravarsi della situazione in medio oriente – afferma il coordinatore CNA Trasporti Livorno Alessandro Longobardi – ha prodotto un immediato aumento speculativo dei costi energetici

ed in particolare dei carburanti.

Il settore del trasporto sia merci che persone ne ha subito risentito in maniera pesante, soprattutto quello legato alla logistica portuale.

Per questo abbiamo indetto come CNA una riunione aperta a tutte le aziende, anche non associate, in cui socializzare le difficoltà del momento, parlare delle prospettive future e delle richieste già fatte da CNA al ministero,

ed analizzare anche la misura varata dal Governo ed i suoi reali impatti sul mercato dei carburanti e suicosti delle imprese”.

Interverranno anche il presidente regionale della CNA FITA Mirko Portolano, la coordinatrice regionale Caterina Frallonardo e il presidente CNA FITA Livorno Massimo Angioli.

La partecipazione è libera ma occorre registrarsi scrivendo a fita@cnalivorno.it o inviando un messaggio whatsapp al 3480184439 con la ragione sociale dell’impresa.