Home

Attualità

Carovana e festa per Sara Del Gratta, la campionessa del mondo di canoa. La vittoria dedicata al nonno (Foto e video)

Attualità

12 Luglio 2023

Carovana e festa per Sara Del Gratta, la campionessa del mondo di canoa. La vittoria dedicata al nonno (Foto e video)

Stagno (Collesalvetti, Livorno) 12 luglio 2023 – Carovana e festa per Sara Del Gratta, la campionessa del mondo di canoa. La vittoria dedicata al nonno

Sara Del Gratta è tornata a casa con una medaglia d’oro al collo. La 17enne livornese ha vinto il titolo mondiale di K1 200 metri nella categoria juniores ai recenti campionati del mondo di Auronzo di Cadore, diventando la nuova stella della canoa italiana.

Per festeggiare la sua impresa, il Canoa Club Livorno, dove Sara si allena da sette anni, ha organizzato una festa in suo onore martedì 11 luglio alle ore 18.30 presso la sede del club in Corso Italia 51 a Stagno, nel comune di Collesalvetti in provincia di Livorno, dove Sara vive con la sua famiglia.

La festa è iniziata con un giro in città tra clacson e bandiere dell’Italia, con Sara a bordo di un’auto e i suoi amici in scooter. Poi si è spostata al Canoa Club Livorno, dove Sara è stata accolta da una folla entusiasta e da uno striscione con la scritta “Sara sei grande”.

Ad accoglierla, ci sono stati amici, parenti e autorità, tra cui il sindaco di Collesalvetti, Adelio Antolini, il presidente del Canoa Club Livorno, Marco Bini, , il presidente del Coni Livorno, Giovanni Giannone, e il suo allenatore, Andrea Bini. Sara ha ricevuto anche gli applausi e gli abbracci dei suoi compagni di squadra e dei suoi tifosi.

Sara ha ringraziato tutti per il sostegno e ha dedicato la sua vittoria a suo nonno, venuto a mancare pochi mesi fa. “Un risultato che non mi aspettavo. Dedico la vittoria a mio nonno. È tutta per lui”, ha detto commossa.

Sara ha dimostrato tutto il suo talento e la sua determinazione in una gara emozionante e combattuta, chiusa con il tempo di 41.63 secondi. Un risultato storico per la canoa velocità femminile italiana.

Sara ha iniziato a praticare la canoa all’età di dieci anni, seguendo le orme del fratello maggiore. Da allora si è appassionata a questo sport e ha dimostrato di avere doti eccezionali. Nel suo palmarès conta già otto medaglie in due anni tra mondiali ed europei juniores.

La sua specialità è il K1 200 metri, ma è capace di spaziare anche sulle altre distanze e nelle barche multiple. Il suo sogno è quello di partecipare alle Olimpiadi e di emulare il suo idolo Josefa Idem, la leggendaria campionessa della canoa italiana.

La festa per Sara Del Gratta è stata un momento di gioia e di orgoglio per tutti i membri del Canoa Club Livorno e per tutta la comunità di Stagno, che ha visto crescere e affermarsi questa giovane atleta. Sara è un esempio di talento, passione e dedizione per tutti i giovani che vogliono praticare lo sport e raggiungere i propri obiettivi.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin